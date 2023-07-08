ЧС из-за засухи, «Шелковый путь» и ракетоносный ответ НАТО: обзор событий недели

Нынешний визит Дмитрия Патрушева состоялся на фоне экстремального для сельского хозяйства погодного фона

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Режим ЧС с засухой в Татарстане и визит Патрушева-младшего

Сельское хозяйство Татарстана имеет важное значение не только для республики, но и для всей страны. Возьмем для примера только прошлый год, который оказался для региона очень удачным – был собран приличный урожай не только зерновых, но и сахарной свеклы, картофеля и других овощей. Кроме того, впервые в истории республики надоили более 2 млн тонн молока – по этому показателю она стала номером один во всей России. В целом по объемам сельхозпроизводства Татарстан первый в Поволжье и пятый среди всех регионов страны.

Неудивительно, что состояние дел в сельском хозяйстве республики находится в фокусе внимания федеральных властей. Которые, например, выбрали Татарстан в качестве площадки для выставки «Всероссийский день поля – 2023». Идея ее проведения в республике принадлежит главе федерального Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, который высоко оценил агропромышленную выставку «Агроволга», прошедшую в республике в прошлом году. В этом году на День поля приехали представители около 250 компаний со всей России, выставлено почти 400 единиц техники, а в целом выставка заняла около 40 гектаров.

Помимо «Всероссийского дня поля» Раис Татарстана Рустам Минниханов и Патрушев-младший посетили завод «Азбука сыра», расположенный в Мамадышском районе, где им показали производственную линейку предприятия и рассказали о его модернизации, произошедшей благодаря льготному кредитованию.

Нынешний визит Дмитрия Патрушева состоялся на фоне экстремального для сельского хозяйства погодного фона. Татарстан, как известно, находится в зоне рискованного земледелия, и этот год в очередной раз подтвердил эту аксиому. Рустам Минниханов еще 3 июля ввел режим чрезвычайной ситуации для сельхозпроизводителей из-за неблагоприятных погодных условий, после того как заморозки, а затем суховеи и почвенная засуха привели к гибели посевов. Из-за климатических передряг республика ухудшила прогноз по сбору зерновых на текущий год с 5 до 3,7-3,8 млн тонн.

К сожалению, урожайные годы для сельского хозяйства Татарстана перемежаются вот такими неудачными периодами, как нынешние весна и лето. И приходится работать над минимизацией потерь. И здесь Раисом Татарстана и министром сельского хозяйства РФ были оперативно проработаны меры по поддержке пострадавших хозяйств. Так что итоги визита Дмитрия Патрушева внушают определенный оптимизм – уровень сельхозпроизводства в республике должен сохраниться.

Во время визита в Казань Сергей Лавров принял участие в торжественном старте международного ралли «Шелковый путь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лавров в Казани и «Шелковый путь» евразийства

Знаковым событием недели стало и посещение Казани Сергеем Лавровым. Значение визита министра иностранных дел РФ можно рассматривать в контексте превращения Татарстана в суперхаб для так называемого поворота России на Восток. Мы наблюдаем очень частое взаимодействие Раиса Татарстана и МИД РФ по линии налаживания связей за пределами страны. Пожалуй, ни один из глав регионов нашей страны не может похвалиться столь частыми тесными и плодотворными контактами с нашим внешнеполитическим ведомством.

Особая роль Татарстана в налаживании внешних связей в восточном направлении отмечается на самом высшем уровне, а Рустам Минниханов на протяжении вот уже 9 лет бессменно возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир».

В последнее время значимость усилий Татарстана в налаживании работы с Востоком возросла многократно. На встрече с Миннихановым в Казани Лавров сделал немало комплиментов прошедшему недавно KazanForum 2023 и отметил усилия региона в дипломатическом направлении: «Вы среди лидеров по ведению внешних связей. И самое главное — от этой работы хорошая отдача как для республики, так и для страны в целом».

Символично, что во время визита в Казань глава МИД принял участие в торжественном старте международного ралли «Шелковый путь», проходящего по древнейшему торговому маршруту, который когда-то соединял евразийское пространство. Так и Татарстан на глазах становится скрепой евразийского пространства и отвечает достойной альтернативой заблокированному для россиян ралли-рейду «Дакар».

Десять лет назад в свежепостроенной «Казань Арене» был дан старт летней Универсиаде Фото: © «Татар-информ»

10 лет Универсиаде, переродившей Казань

Казань на днях отметила юбилей: 10 лет назад в свежепостроенной «Казань Арене» (ныне – «Ак Барс-Арена») был дан старт летней Универсиаде. Которая не только кардинально изменила облик столицы Татарстана, но и оставила грандиозные изменения в ментальном поле республики.

Во-первых, был установлен рекорд универсиад по количеству видов спорта – их было 27. Приняли участие 13 тысяч спортсменов из 170 стран мира. Было построено с нуля больше 30 крупных спортивных комплексов, а столица Татарстана по праву стала и спортивной столицей страны.

Во-вторых, была кардинально перестроена транспортная архитектура города – к 2013 году в Казани построили 12 транспортных развязок, обновили дороги. Было возведено множество знаковых для города объектов, например Центр семьи «Казан».

Министр спорта России Олег Матыцин с теплой ностальгией отметил значимость казанской Универсиады: «Сейчас, через 10 лет после проведения Универсиады, можно сказать, что Казань с этой задачей справилась. Объекты активно используются гражданами, вовлеченность населения в спортивную жизнь растет. Казань — город, который готов принять масштабное спортивное мероприятие в любой момент».

Самым главным итогом Универсиады в Казани стала коренная перестройка мышления татарстанцев. Последние не только массово втянулись в спорт, но и осознали, что им по силам проводить такие масштабные мероприятия, которые не только влекут за собой рост турпотока в республику, но и поднимают качество жизни через изменение облика городов и благоустройство окружающей среды. Недаром именно после Универсиады Казань становится одним из самых желанных мест для проживания в России. По результатам всероссийских опросов, столица Татарстана вошла в тройку городов, где туристы чувствуют себя «как в Европе». А Президент РФ Владимир Путин прямо заявил во время Универсиады-2013: «Казань стала просто шикарным европейским городом».

На этой неделе начались государственные испытания сверхзвукового стратегического авиаракетоносца Ту-160М2 Фото: © «Татар-информ»

Реинкарнация «Белого лебедя»

Важным событием недели для оборонной промышленности страны стало начало государственных испытаний сверхзвукового стратегического авиаракетоносца Ту-160М2, входящего в воздушную часть ядерной триады страны.

Маркировка Ту-160М2 означает, что перед нами новые самолеты, построенные с нуля, а не доработанные советские заделы. Серийное производство модернизированных ракетоносцев Ту-160М организовано на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.

В январе 2018 года «Туполев» и Минобороны России подписали контракт на поставку десяти обновленных «стратегов». Мы видим, как реализовывается этот контракт, крайне важный сегодня для страны. И в этом немалая заслуга как коллектива авиазавода, так и властей республики, которые не дали ему развалиться и в самые тяжелые постперестроечные годы, и позднее, сохранили производство и ведут его глубокую модернизацию.

5 июля на Фестивальном бульваре в Казани впервые состоялся «Медиа-Уяв» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Чувашский Татарстан. День соседей в республике

Татарстан – это общий дом для представителей 173 национальностей, которые здесь живут. Сама республика давно служит примером межнациональной и межконфессиональной гармонии. Любой национальный праздник любого проживающего на ее территории народа становится общим для всех татарстанцев. Так уж здесь заведено. Казанский Кремль каждый год целенаправленно запускает марафон этнических праздников, и каждая народность проводит свой праздник с максимальным размахом, руководствуясь девизом «Хорошо живется в Татарстане!».

Среди народов республики по численности преобладают татары. Следом идут русские, а за ними чуваши. И у чувашей на этой неделе большой национальный праздник – Уяв. Отмечают его сегодня в селе Сиктерме Алькеевского района. А 5 июля на Фестивальном бульваре в Казани впервые состоялся «Медиа-Уяв» – с концертом, фотовыставкой, рассказывающей о культуре чувашского народа, и показами чувашских костюмов.

«Чувашский народ очень близок к татарскому. Поэтому мы и решили провести праздник “Медиа-Уяв”. Планируем сделать это ежегодным событием», – отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Говорят, что праздники некоторых национальностей в Татарстане проходят даже с большим размахом, чем на исторической родине. Может быть, это преувеличение, но ясно одно: процветающее современное общество можно построить только на прочном фундаменте межнациональной дружбы и мира. Так, как это делается в Татарстане.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»