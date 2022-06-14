Застрявшую в заборе косулю спасли в Татарстане

Застрявшую в заборе косулю спасли в Нижнекамске сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Сообщение поступило от неравнодушных жителей города. Они сообщили, что животное застряло в металлическом заборе», — отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Самостоятельно косуля вернуться в природу не могла, поэтому ей понадобилась помощь людей. Освобожденное животное выпустили в лесу Биклянского лесничества.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что очевидцы сняли на видео, как в Нижнекамске косуля едва не устроила ДТП.