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Ру Тат
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Происшествия
20 апреля 2022  09:36
Павел Климчак

Застрявшую скорую, спешившую в садовое общество в РТ на вызов, из грязи вытащили пожарные

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Инцидент произошел около поселка Октябрьский Зеленодольского района, на улице Транспортной, которая ведет к СНТ «Ягодка». Машина скорой помощи застряла в грязи на дороге по пути на вызов. Врачам пришлось идти к больному пешком.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Чтобы выбраться из грязи, медики решили вызвать на помощь пожарных. Те вскоре прибыли на место, подцепили машину скорой на трос и вытянули ее до нормального покрытия. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожарные #скорая помощь
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