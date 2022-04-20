Застрявшую скорую, спешившую в садовое общество в РТ на вызов, из грязи вытащили пожарные

Инцидент произошел около поселка Октябрьский Зеленодольского района, на улице Транспортной, которая ведет к СНТ «Ягодка». Машина скорой помощи застряла в грязи на дороге по пути на вызов. Врачам пришлось идти к больному пешком.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Чтобы выбраться из грязи, медики решили вызвать на помощь пожарных. Те вскоре прибыли на место, подцепили машину скорой на трос и вытянули ее до нормального покрытия. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.