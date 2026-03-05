Застрявшие в ОАЭ россияне остались без денег из-за отмены рейсов

Многие россияне, застрявшие в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке и не сумевшие вовремя вылететь домой, столкнулись с нехваткой денег. Об этом рассказала туристка из Краснодара Анастасия, которой удалось вернуться в Россию одним из вывозных рейсов, ее слова приводит «ТАСС».

Вылет в Краснодар был запланирован на 28 февраля. Пассажиры уже заняли места в самолете, однако им сообщили, что рейс отменен. В аэропорту люди ждали около двух часов, пока им вернут багаж и решат вопрос с размещением.

Позже туристов отвезли в гостиницу, но там заявили, что номера не оплачены и гостей никто не ожидал. Анастасия отметила, что многие оказались в растерянности: свободных мест почти не было, а у части отдыхающих к концу поездки закончились деньги, поэтому самостоятельно оплатить проживание они не могли.

Она добавила, что лишь около полуночи людей все же расселили по отелям. При этом проживание оплатили только на сутки, и туристы каждый день переживали, продлят ли им размещение.

Ранее агентство со ссылкой на другую туристку сообщало о трудностях с возвращением россиян из ОАЭ. Регулярное авиасообщение остается нарушенным, хотя авиакомпании смогли выполнить несколько рейсов, чтобы доставить часть пассажиров в Россию.