Застройщиков обяжут создавать игровые и дрессировочные площадки для собак

Фото: © «Татар-информ»

В России планируют ввести единые правила для создания инфраструктуры для выгула и дрессировки собак. Обязанность строительства таких площадок планируют включить в свод правил «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских территорий», рассказывают «Известия».

Инициатива принадлежит общественному совету при Минстрое России.

«Нужно ввести типологию инфраструктуры для собак: игровые и дрессировочные, места для выгула и парковые площадки — площадью от 1 га», — объяснил представитель Общественного совета ведомства Артем Гебелев, возглавляющий соответствующую рабочую группу.

Новые правила включат зонирование площадок в соответствии с их видом. Так, игровое оборудование отделят от дрессировочного, появится инфраструктура для хозяев, будут указаны допустимые материалы для строительства.

Согласно документу, большая часть площадки — не менее 60% — должна быть свободна, чтобы животные могли бегать по ее территории и играть, а дрессировочное оборудование находиться по ходу маршрутов.

В городах площадки также оснастят игровым оборудованием. Авторы инициативы отмечают, что это связано с невысоким процентом хозяев, занимающихся дрессировкой питомцев (не более 5%).

Однако, как добавила помощник министра строительства России Светлана Кузьменко, для создания комфортной среды недостаточно инфраструктуры. Необходимо ввести в школьные программы уроки ответственного отношения к животным.