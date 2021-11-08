Застройщики в Татарстане удвоили сумму займов для строительства жилья дольщиков

Строительные компании, действующие в Татарстане, для долевого строительства жилья привлекли в банках 127,7 млрд рублей. С начала года эта сумма удвоилась, следует из материалов Банка России.

На 1 октября действовало 175 кредитных договоров между застройщиками и банками в рамках проектного финансирования. Средняя ставка по кредитам в целом по Приволжскому федеральному округу составляла 3,14%.

Со счетов эскроу, где размещаются средства дольщиков, после завершения строительства застройщики получили 32,7 млрд рублей – сумма с начала года выросла в 4,5 раза. Всего было «раскрыто» около 9 тыс. счетов эскроу – в 3,8 раза больше, чем на начало года.

Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, с начала года увеличился в 1,6 раза — до 51,7 млрд рублей, количество действующих счетов эскроу выросло на 43,1% — до 13,6 тыс.

Банк России принимает участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Ипотека» и выполнении поручения Президента Российской Федерации по поэтапному замещению средств граждан, привлекаемых для строительства жилья, банковским кредитованием. Благодаря переходу к проектному финансированию строительства жилья покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопаснее и проще для граждан — деньги дольщиков на сумму до 10 млн рублей защищены на счетах эскроу.