Застройщики Татарстана приостановили продажи жилья, которое еще не начали строить

Строительные компании приостановили реализацию квартир в домах, которые существуют в виде проекта, сообщили «Татар-информу» в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

Текущая ситуация обсуждена с застройщиками на оперативном совещании в министерстве. Компании сообщили, что приостановили продажи в комплексах, строительство которых пока не начато.

На оперштабе обсудили механизмы, которые позволят сгладить последствия сложившейся ситуации как для самих застройщиков, так и для населения.

Продолжается строительство жилья по социальной ипотеке, программа в этом году будет выполнена в полном объеме. Напомним, что в этом году Государственный жилищный фонд при Президенте РТ планирует построить 150 тыс. кв. метров жилья.

Кроме того, в Татарстане банки продолжают выдавать кредиты по льготной ипотеке на новостройки под 7% годовых.