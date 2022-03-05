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Ру Тат
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Строительство
5 марта 2022  11:39

Застройщики Татарстана приостановили продажи жилья, которое еще не начали строить

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Строительные компании приостановили реализацию квартир в домах, которые существуют в виде проекта, сообщили «Татар-информу» в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

Текущая ситуация обсуждена с застройщиками на оперативном совещании в министерстве. Компании сообщили, что приостановили продажи в комплексах, строительство которых пока не начато.

На оперштабе обсудили механизмы, которые позволят сгладить последствия сложившейся ситуации как для самих застройщиков, так и для населения.

Продолжается строительство жилья по социальной ипотеке, программа в этом году будет выполнена в полном объеме. Напомним, что в этом году Государственный жилищный фонд при Президенте РТ планирует построить 150 тыс. кв. метров жилья.

Кроме того, в Татарстане банки продолжают выдавать кредиты по льготной ипотеке на новостройки под 7% годовых.

#строительство жилья #социальная ипотека #льготная ипотека
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