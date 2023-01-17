Застройщики Челнов продолжат строительство 14 новых микрорайонов в городе

Застройщики Набережных Челнов в этом году продолжат строительство новых жилых микрорайонов. В их числе жилые комплексы «Дружный», «Вивальди», «Красные Челны», «Новые просторы», «Побережье», «Новый», «Междуречье», «Автозаводец», «Сердце города», «Притяжение», «Озеро», «Челны Сити», «Питерский квартал», «Замелекесье». Об итогах строительства 2022 года и планах на 2023-й рассказал на аппаратном совещании замруководителя исполкома Айрат Ганиев.

«По всем объектам жилищного строительства, строящимся по договорам долевого участия, денежные средства участников долевого строительства привлекаются только на счета эскроу. Строительство объектов ведется застройщиками по проектному финансированию или за свой счет», — отметил спикер.

По словам Ганиева, спрос на рынке нового жилья сохраняется и стабилизировался на уровне 2021 года. Этому способствуют меры поддержки, предпринимаемые Правительством РФ в части реализации программ господдержки ипотечного кредитования.

«По предварительным статистическим данным, на одного жителя города Набережные Челны приходится 25,3 квадратного метра жилья, по Татарстану данный показатель составляет 29,3 квадратного метра», — сообщил докладчик.

Айрат Ганиев подчеркнул, что жилищное строительство является одной из важных сфер экономики, напрямую влияющих на качество жизни населения. Запланированный на 2022 год объем ввода жилья выполнен в полном объеме — введено в эксплуатацию 292,2 тыс. квадратных метров жилья. В том числе инвестиционного жилья 244,1 тыс. кв. метров (31 многоквартирный жилой дом) на 4 696 квартир; по программе «Социальная ипотека» построены и введены в эксплуатацию три дома общей площадью 37 тыс. кв. метров, по линии индивидуального жилищного строительства — 48,1 тыс. кв. метров.

Одна из приоритетных задач, по его словам, — реализация программы строительства жилья по социальной ипотеке. В настоящее время очередность по программе составляет 883 семьи. На протяжении последних лет наблюдается динамика сокращения очередности.

Построенные по программе три соципотечных дома — 63/16 на 216 квартир, 63/02 на 170 квартир и 63/03 на 170 квартир позволили улучшить жилищные условия 556 семьям работников бюджетной сферы, молодым семьям и другим категориям населения.

Благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и Госжилфонда Татарстана строительство соципотечного жилья в городе продолжается. Сегодня на стадии строительства находится еще четыре многоквартирных жилых дома в 63-м и 69-м микрорайонах города, отметил докладчик.