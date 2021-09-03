Застройщикам со счетов эскроу в Татарстане перечислено 23,7 млрд рублей

Количество счетов эскроу, где размещаются средства дольщиков, с начала года выросло на 41,8%. На 1 августа 2021 года действовало 13,5 тыс. таких счетов, сообщила пресс-служба Отделения Банка России — Национального банка по РТ.

Объем средств, находящихся на таких счетах, составляет 51,1 млрд рублей и вырос с начала года в 1,6 раза.

«Со счетов эскроу по завершенным проектам строительства застройщикам уже перечислено или направлено на погашение их кредитов более 23,7 млрд рублей. Эта сумма с начала года выросла в 3,2 раза, количество „раскрытых“ счетов эскроу достигло 6,8 тыс., увеличившись с начала года в 2,8 раза», — цитирует управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина пресс-служба.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, на 1 августа составлял 97,4 млрд рублей — в 1,6 раза больше, чем на начало года.

Банк России принимает участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Ипотека» и выполнении поручения Президента Российской Федерации по поэтапному замещению средств граждан, привлекаемых для строительства жилья, банковским кредитованием. Благодаря переходу к проектному финансированию строительства жилья покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопасней и проще для граждан — деньги дольщиков на сумму до 10 млн рублей защищены на счетах эскроу.