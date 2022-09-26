Застройщик ЖК «Станция Спортивная» в Казани предоставит земельный участок под медцентр

В октябре этого года застройщик жилого комплекса «Станция Спортивная» в Казани предоставит земельный участок под строительство центра врача терапевта и педиатра. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления здравоохранения Минздрава РТ по Казани Владимир Жаворонков.

ЖК «Станция Спортивная» остро нуждается в медицинском центре, добавил он. Строительство начнется после определения источника финансирования.

Кроме того, в прошлом году было завершено проектирование строительства поликлиники на 400 посещений в смену в ЖК «Весна-2». Учреждение будет обслуживать жителей жилых комплексов «Весна-1», «Солнечная долина», Самосырово и поселок Офицеров. Возведение объекта начнется после определения источника финансирования.

Также продолжается определение стоимости проекта строительства многопрофильной поликлиники в «Салават Купере» и центра врача терапевта и педиатра в жилом массиве «Чебакса». Ориентировочный срок начала строительства последнего объекта — 2023 год.

По словам Жаворонкова, работы по строительству новых медучреждений продолжаются по мере активного роста Казани.

«Управлением здравоохранения по Казани в еженедельном режиме рассматривается и согласовывается проекты планировок территорий застроек для обеспечения доступности жителям первичной медицинской помощи. По каждой из застраиваемых территорий нами представлены предложения по размещению на них объектов здравоохранения — будь то отдельно стоящий амбулаторный комплекс, либо выделенный офис врача общей практики, либо встроенное в многоэтажную застройку помещение», — резюмировал спикер.