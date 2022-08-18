«Застройщик стал зарабатывать меньше»: пузырь на рынке жилья Казани сдувается?

В июле спрос на новостройки вырос на 60%, а на вторичное жилье – на треть. Такие данные приводит Управление Росреестра по РТ. Однако радоваться рано – до прошлогодних показателей еще далеко.

Например, год к году интерес к вторичке у казанцев снизился вдвое. По логике, если упал спрос на квартиры, они должны дешеветь. О том, какие скидки можно получить от девелоперов и продавцов-«физиков», читайте в материале «Татар-информа».

В мае и июне рынок жилья серьезно просел, а вот в июле покупатели новостроек стали куда активнее Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Долевка выбирается из ямы

В июле Росреестр зарегистрировал в Татарстане 1143 договора долевого участия. И это на 60% больше, чем в июне. Значит ли это, что покупатели снова штурмуют отделы продаж застройщиков?

Вовсе нет. Скорее, речь идет о том, что кривая спроса медленно ползет к дофевральскому уровню. В мае и июне рынок жилья серьезно просел – квартиры в новостройках почти не покупали. На графике кривая в этот период проваливается. А вот в июле покупатели новостроек стали куда активнее.

© «Татар-информ»

Нынешний июль по спросу на первичное жилье незначительно отличается от прошлых лет. И все же он оказался самым неудачным за последние четыре года.

Фото: © «Татар-информ»

«Можно получить скидку до 200 тысяч рублей»

Государство практически не прекращало субсидировать ипотеку на новостройки. Почему же тогда спрос на первичку снизился? Пожалуй, основная причина в том, что новые квартиры за предыдущие два года подорожали слишком сильно. И даже с помощью субсидированной ипотеки жилье в Казани могут купить не все. Сейчас спрос снизился, и цены тоже перестали расти бешеными темпами.

«В Казани новостройки в среднем стоят 130-135 тыс. рублей за кв. м. Цена выше относительно прошлого года на 5-8%. В некоторых проектах удорожание доходит и до 10 процентов. Даже при такой цене застройщик стал зарабатывать меньше, потому что сейчас он компенсирует ставку по ипотеке до 0,1%», – говорит директор АН «Этажи» Марат Галлямов.

Новостройки фактически перестали дорожать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дополнительное субсидирование ставок обычно называют скрытой скидкой. Но эксперты отмечают, что от девелопера можно получить и официальную скидку. Руководитель отдела новостроек АН «Флэт» Наталья Ильина отмечает, что новостройки фактически перестали дорожать. Цены растут только на квартиры с хорошими планировками или удачной локацией.

«Сейчас у застройщиков много программ. Есть просто летние скидки, при покупке квартиры предоставляется скидка до 200, а то и до 300 тысяч. Некоторые компании дают дисконт за наличный расчет – 3-5%», – отмечает Ильина.

По словам эксперта, такую же квартиру, как у застройщика, у инвестора можно купить по переуступке на 1 млн дешевле.

Ипотека вытягивает вторичку

Долгое время участники рынка жаловались, что вторичка встала из-за дорогой ипотеки: в конце февраля ставки превысили 20% годовых. Однако сейчас кредит на покупку готового жилья можно получить от 9,9%, а иногда и дешевле. Так что спрос на нее начал плавно расти. В июле число договоров купли-продажи выросло на треть.

© «Татар-информ»

Директор АН «Этажи» Марат Галлямов отмечает, что кроме снижения ипотечных ставок есть и другие причины, по которым вырос спрос на вторичку.

«Чувствуется “привыкание” к нынешней ситуации. До этого люди переживали и откладывали жилищный вопрос. Кроме того, люди начали забирать из банков вклады, которые они открывали в феврале на 3 или на 6 месяцев. И на эти деньги часть инвесторов покупает недвижимость», – отмечает эксперт.

И все же по сравнению с прошлым годом вторичка просела почти вдвое. Хотя следует помнить, что в 2021 году спрос на готовое жилье был аномально высоким. Это значит, что пузырь, который надувался в предыдущие два года, начал сдуваться, а перегретый рынок стал приходить в равновесие.

Фото: © «Татар-информ»

В предыдущие месяцы, когда спрос на вторичку был минимальным, продавцы начали снижать цены. Как отмечает руководитель отдела продаж АН «Флэт» Фарсель Иматов, сейчас стоимость готовых квартир практически не меняется, но с продавцами можно сторговаться. При этом покупатели стали выбирать более дорогие варианты.

«Дисконт бывает от 100 до 250 тыс. рублей. Все зависит от ситуации и объекта. Бывает, что квартиру и так продают по минимальной рыночной цене. В этом случае говорить о скидках не приходится. Делал такую аналитику, выяснял, какой сегмент жилья у покупателей более востребован. В мае спрос был на недвижимость до 3 млн рублей. То есть покупали дешевые квартиры на окраине Казани. Сейчас увеличивается спрос на недвижимость, которая стоит от 5 до 8 млн рублей», – говорит Фарсель Иматов.

Ипотека влияет на рынок

Несмотря на все усилия властей – введение льготной ипотеки на новостройки, снижение ставок на вторичное жилье, казанцы берут ипотеку не так активно, как в прошлые годы.

Фото: © «Татар-информ»

И все же в июне-июле спрос на ипотеку рос активно. Причины понятны – как мы уже говорили, снизились ставки на вторичное жилье, а новостройки и вовсе можно купить в кредит от 0,1% годовых. Более половины всех сделок проходит с использованием ипотеки, поэтому этот сегмент влияет на общее состояние всего жилищного рынка.