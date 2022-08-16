Застройщик снесенной в Казани «Ривьеры» реконструирует нижнекамский отель

Фото: ИА «Татар-информ»

В 2023 году в Нижнекамске появится бизнес-отель на берегу Камы — его создадут в реконструированном здании бывшего речного вокзала. Для 200 гостей здесь подготовят сотню номеров с панорамным видом на акваторию реки, а встречать их будет виртуальный помощник. Создает отель российский оператор и девелопер KravtGroup, который построил гостиничный комплекс при казанском аэропорте и возводит трехзвездочный и пятизвездочный отели на месте снесенного развлекательного комплекса «Ривьера».

Отель предполагается реконструировать в два этапа. Первый этап включает создание 30 номеров, на втором их количество увеличат до сотни. В строительство девелопер вложил более 200 млн рублей.

Фото: пресс-служба KravtGroup

По планам, гостиничный комплекс будет включать вестибюль для ожидания и регистрации гостей, коворкинг, переговорную, лобби-бар и ресторан для завтраков. На стадии разработки проектировщики стремились избежать большого скопления людей и разбили пространство отеля на отдельные зоны.

Встречать гостей будет виртуальный помощник, который будет доступен на цифровой панели в лобби. С его помощью постояльцы смогут проконсультироваться по любым вопросам и при необходимости вызвать нужного сотрудника.

В будущем развивать сеть гостиничных комплексов застройщик планирует также в Казани и Иннополисе.