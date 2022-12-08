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Сельское хозяйство
8 декабря 2022  10:59

Правительство РФ поддержит владельцев посевов, застрахованных от неурожая

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ о выделении средств регионам, где в 2022 году увеличились площади посевов, застрахованных от неурожая и других неблагоприятных событий.

Аграрии, застраховавшие свои посевные участки, смогут получить финансовую помощь от государства. Выделенные средства можно будет потратить на проведение агротехнических работ, повышение плодородия и качества почв, а также на приобретение элитных семян, отмечает пресс-служба кабинета.

Кроме того, Правительство перераспределит между регионами России субсидии госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков продукции, сырья и продовольствия на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства.

#Михаил Мишустин #Сельское хозяйство
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