Застой Семака и влажные мечты «Спартака»: сместят ли «Зенит» с трона РПЛ

Сезон в РПЛ набирает обороты. Уже прошло пять туров, но вот действующего чемпиона пока лихорадит – «Зенит» располагается на четвёртом месте. А на втором, вслед за «Краснодаром», идет московский «Спартак». Как для главных претендентов на чемпионство сложились стартовые туры – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

Проблемный «контракт» Глушенкова и кризис идей Семака

За последние, как минимум, 15 лет в голове российского болельщика созрела четкая философия - в претенденты на титул перед сезоном можно называть кого угодно, но обязательно там должен быть питерский «Зенит». Команда из северной столицы за последние годы превратилась в безусловного гегемона. Из всего представления выбивается, наверное, только позапрошлый сезон, когда чемпионом стал «Краснодар».

Вот и на старте этого сезона все потирали руки. Тем более, что питерский клуб, в отличие, например, от «быков», перед сезоном не потерял лидеров (у южан ушел Эдуард Сперцян), приобрел Карпукаса у «Локомотива», взял Аугусто у «Трабзонспора». В общем, состав у банды Сергея Семака говорил сам за себя и заставлял буквально паниковать любого соперника. Но это только на бумаге.

И вроде начиналось все очень даже неплохо. В первых двух турах повержены «Акрон» и «Оренбург» с общим счетом 8:0. А потом случилась «Родина» - и поражение 1:2. Причём, стоит отметить, что это произошло всего через пару дней после того, как москвичи в кубке разгромили казанский «Рубин».

Знаковое поражение от «Спартака»

Затем крупной победой (3:0) над «Динамо», Семак и компания всех успокоили. Но следом случился «Спартак» - один из главных раздражителей «Зенита». И этот матч четко показал, что в питерском клубе явно что сломалось. И если внимательно посмотреть на системность поражений «Зенита» от «Родины» и «Спартака», то можно заметить важное.

Фото: spartak.com

А именно - питерцы проиграли командам, против которых команда Сергея Семака владела преимуществом. Смотрите сами, против «Родины» - 66 процентов владения, и 21 удар против семи. Вдумайтесь, трехкратное превосходство. И поражение. Дальше - «Спартак»: превзошли по ударам (15:13), но не забили.

Чтобы было понятно, против того же «Акрона» или московского «Динамо», где были одержаны победы, играли в открытый футбол на встречных курсах. Вывод - «Зенит» перестал понимать как вскрывать команды с хорошей организационной защитой. А это, очевидно, вопросы к тренеру «Зенита».

Фото: fc-zenit.ru

Уже давно говорят, что идеи Семака в «Зените» себя изжили. И он каждый раз будто только подтверждает эти пространные тезисы. А тут еще и запутанная история с контрактом Максима Глушенкова. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года. И в нем есть опция - Максим может договариваться другими клубами с начала 2027. В руководстве команды пытали решить вопрос. Заходили на продление с зарплатой около 20 миллионов рублей в месяц и подписной бонус в 300 млн, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов поставил переговоры на паузу.

После этого, как сообщают инсайдеры, Глушенков запросил уже 28 миллионов в месяц. А переговоры отложены на осень. И, возможно, то самое удаление против «Спартака» - своеобразный бунт игрока. Если это так, то как минимум проблемы с атмосферой в коллективе. Ну а Семаку за паузу на сборные надо будет решать сразу несколько вопросов. Тени над тренером сгущаются.

Повторит ли Даку путь Бухарова? Когда исчезнет магия Карседо?

А вот, кто всецело пользуется осечкой «Зенита» и устремляется вслед за «Краснодаром», так это московский «Спартак». Тут стоит отметить, что за первые пять туров РПЛ, красно-белые как раз и проиграли только «быкам» - в третьем туре дома 1:2. Это та самая игра, где основные события уместились в первые 20 минут встречи. Да, москвичи проиграли в Казани «Рубину» в Кубке, но там, и это все видели, Карседо пошел на эксперименты. Да и в том матче все дошло до пенальти. А главной сюжетной линией того вечера было противостояние Даку и «Рубина».

Кстати, об албанце. Надо сказать, что с его приходом резко преобразился Угальде. Вообще, история Мирлинда нас отправляет искать параллели. Если помните, летом 2010 года из «Рубина» в «Зенит» проследовал Александр Бухаров. Тогда его называли чуть ли не главным сменщиком Александра Кержакова. Но экс-рубиновец в том сезоне забивал мало, а вот один из лучших форвардов в истории сборной России наколотил аж 28 мячей. А на следующий сезон выдал 23 гола. У Бухарова почти не было шансов зацепиться за основу.

Мирлинд Даку Фото: spartak.com

Бухаров же в общей сложности в Санкт-Петербурге отыграл четыре года. Последние полгода провел в аренде в Анжи. И всего 11 голов. Сейчас кажется, что история Даку - это другое. Но если присмотреться, то много совпадений.

И другой вопрос, который все фанаты «Спартака» должны задать себе - насколько хватит магии Карседо? Да, сейчас команда бежит, но что будет к декабрю, и как сохранить эту легкость - важный вопрос.