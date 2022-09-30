Застой или серебряный век искусства СССР? Росизо привез в Казань художников вне заказа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В «Манеже» Казанского Кремля открылась выставка «От „оттепели“ до „перестройки“. Искусство СССР 1960–1980-х годов». Графика, живопись, скульптура — всего 53 работы из фондов музейно-выставочного центра Росизо, относимых к так называемому серебряному веку советского искусства. Проект посвящен 100-летию СССР, но при этом организаторы осознанно сделали в нем акцент на нерастиражированных и даже вовсе неизвестных широкой публике авторах.

«Мы ставили себе цель показать разнообразие советского искусства, то есть не знаковых известных художников, когда все, кто придут, будут узнавать каждую фамилию и каждого художника, а то искусство, которое окольными путями попадало в Росизо, которое зрителям как раз незнакомо, которое, скорее всего, они и не видели. Они удивятся, поняв, что советское искусство было разное, не только то, которое у нас ассоциативно представляется при словах «советское искусство». Были официальные художники, которые зарабатывали, были неофициальные, но во многом, если их сравнивать, то они решали практически одни и те же задачи, просто кого-то поддерживали (от государства – прим. ред.), а кого-то нет», – сообщил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Дмитрий Никишов начальник отдела хранения временных поступлений Росизо.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дмитрий Жилинский, Елена Романова, Ната Конышева, Олег Целков, Борис Турецкий, Александр Ситников, Ольга Булгакова, Татьяна Назаренко, Наталья Нестерова, Александр Яковлев, Таир Салахов – имена советских художников, чьи работы объединила выставка. Отдельный блок отведен региональным живописным школам: посетители увидят работы Адии Ситдиковой из Уфы, Шалвы Бедоева из Владикавказа, Александра Пантелеева из Вологды, Владимира Юкина из Владимира.

Из числа скульптур приметны «Реки Узбекистана», воплощенные в образах стройных дев, или «Голова мостостроителя БАМ Ермолова». Последняя создана Евгением Скачковым в 1968 году, а, например, в 1975 Александр Пантелеев запечатлел на полотне «Эстакады ”Азовстали”».

«Самое, наверное, интересное будет для зрителя – познакомиться с визуальной культурой 70-х годов, потому что обычно люди не знают это искусство. С одной стороны, это музейный бум, это привоз крупных выставок, но искусство того времени очень мало обращалось к темам, которые выражены на картине Татьяны Назаренко «Гости из общежития». Если вы посмотрите вокруг, ни одна другая картина не показывает быта людей. Быт людей того времени в основном представлен в кино. Кино застоя мы прекрасно знаем – это фильмы Эльдара Рязанова, «Самая обаятельная и привлекательная» Геральда Бежанова, «Подранки» Николая Губенко… Они как раз рассказывают про быт, который окружал тех людей. И вот на картине художница показывает время, когда не было никакого пафоса: это люди, которые сидят в общежитии, мы видим пятерых человек, но если присмотримся, увидим зеркало, и в отражении оказывается людей больше – очень маленькая комната, очень близкое сообщество. Но самое удивительное – люди не общаются. Мы не видим живого разговора, они как будто замерли в ощущении напряжения, как будто они все знают все и уже об этом не стоит говорить – это сообщество идеологически определенно настроенных людей, которые собираются вместе, уже этим поддерживая друг друга», – обратил внимание Никишов.

Специалист отметил, что Росизо, тем не менее, занималось закупкой и распределением произведений по музеям не только общепризнанных и «обласканных за официозность» художников, но и тех, кто отвергал социальный заказ и вырабатывал индивидуальную художественную манеру. Ведь художественный вкус, подчеркнул собеседник, вопреки всему никто не отменял, и многие искусствоведы общались с разными альтернативными художниками, понимая значимость их произведений.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы видим в этом искусстве и отсылки к искусству прошлого. Допустим, работа Ольги Булгаковой «Моя семья. Современники». На картине своего мужа она рисует художником, повторяет сюжет северного Возрождения искусства, где евангелист Лука, который считается первым иконописцем, пишет Богородицу. Себя художник изображает как Богородицу, сзади круглое зеркало, которое окружает пространство, которое можно трактовать как нимб, а можно как символ чистоты, который использовался в средневековом искусстве. На соседней картине мы видим, как ее муж Ситников нарисовал свою жену – можем сравнить, как художница видит сама себя и как ее видит муж. Конечно, эти портреты полны условностей, здесь как раз нет желания изобразить быт, художник пытается изобразить свой мир. Для 70-х характерно, что люди уже не очень верили в советскую идеологию, для них это были партсобрания – очередные занятия, от которых всегда хотелось сбежать, и они искали специальные места ненаходимости – места, где тебя могли не трогать, где ты мог заниматься тем, что тебе нравится. Для многих художников искусство – это определенная форма эскопизма, когда ты уходишь в идеальный мир. Или, например, эта метафизическая рыба в пакете на фоне разрушенного завода – картина 1984 года, ближе к Перестройке. Сила реалистического искусства как раз в том, что с ним ты больше можешь себя соотнести и сравнить, чем с абстракцией», – пояснил Дмитрий Никишов.

Идея показывать советское искусство не нова, констатировал сотрудник Росизо, но с каждым разом она обретает все больше актуальности и интереса у зрителя, поскольку зритель все больше отдаляется от того времени и смотрит на это искусство глазами сегодняшнего дня.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне самому 30 лет, и я только по этому всему понимаю, как жили мои родители, какой быт их окружал, на какие выставки они могли ходить… Это связь поколений, визуальный язык, который не брался из ниоткуда, это искусство – и зеркало, и постановщик проблемы, которая у нас есть. Так что когда ты идешь на выставку, никогда не нужно закладывать на ее посещение какое-то определенное время. Сколько нужно, столько и стоит смотреть: попробуй вглядеться в эти работы, попробуй прочувствовать, понять. Не факт, что ты поймёшь задумку художника, но одно то, что ты задумываешься об искусстве, уже тебя облагораживает», – подытожил собеседник.

Выставка будет работать в «Манеже» Казанского Кремля до 26 февраля.

В начале октября, напомним, на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», в Национальной художественной галерее «Хазинэ», откроется большая выставка «Искусство Союза». В нее войдут произведения из фондов Росизо, Третьяковской галереи и Музея ИЗО РТ.