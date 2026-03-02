Заставили поехать в другой город с миллионами: в МВД рассказали, как зомбируют мошенники

«Как зомбированные», – так часто говорят о тех, кто попадается на уловки мошенников. Люди, которые находятся в ясном уме, добровольно, своими руками отдают свои сбережения незнакомцам. Почему так происходит и какие способы используют мошенники, чтобы заставить незнакомых людей отдавать им миллионы, рассказали в МВД Татарстана.





Радис Юсупов: «Способы давления на своих жертв мошенники используют одни и те же, однако их схемы продолжают работать на протяжении уже нескольких лет»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Они убедили ее снять деньги, сесть в такси и доехать из Нижнекамска до Казани»

Способы давления на своих жертв мошенники используют одни и те же, однако их схемы продолжают работать на протяжении уже нескольких лет. Преступники заставляют человека испытать страх и панику – эти два состояния словно бы отключают рациональное и критическое мышление. Особенно часто в такие ловушки попадают пожилые люди, которые плохо представляют себе специфику работы различных силовых структур, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

По такой же схеме на удочку мошенников попалась 79-летняя жительница Нижнекамска. Пообщавшись по телефону с незнакомцами, она взяла все свои сбережения, села в такси, которое вызвали для нее мошенники, и поехала в Казань.

«Все началось с того, что женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником сотовой компании, сказал, что нужно продлить договор услуг связи. Так у нее выманили важные личные данные. После чего позвонил другой мошенник, который представился сотрудником ФСБ. Женщину четыре дня держали на крючке – внушили ей, что дома у нее хранятся поддельные деньги, которые нужно обменять на настоящие», – рассказывает Радис Юсупов.

Мошенники убедили женщину в том, что деньги нужно передать сотруднику ФСБ. Он заберет фальшивки для проверки, а затем ей вернут уже настоящие купюры.

«Женщине велели выйти на улицу в три часа ночи и передать деньги сотруднику в штатском. Она выполнила все указания и отдала незнакомому человеку пакет, где находились 180 тысяч рублей – это были наличные, которые она хранила дома. Мошенники на этом не остановились. Они выяснили, что на счетах пенсионерки хранятся еще 500 тысяч рублей. Через несколько дней они убедили ее снять эти деньги, сесть в такси и доехать до Казани. Там к ней подошел еще один лжесотрудник ФСБ, который забрал деньги якобы для проверки. После этого женщина на этом же такси отправилась в домой в Нижнекамск», – объясняет он.

Только спустя несколько дней она поняла, что ее обманули мошенники.

Преступники заставляют человека испытать страх и панику – эти два состояния словно бы отключают рациональное и критическое мышление Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Женщину стали убеждать, что деньги, которые хранятся у нее на счетах, в опасности»

Похожий случай произошел с 74-летней жительницей Казани.

«Первый звонок ей поступил 10 февраля. Незнакомец сказал, что на ее имя поступила посылка от телемагазина. Чтобы получить ее, нужно было назвать все личные данные, которые женщина, не задумываясь, сообщила», – рассказывает сотрудник МВД.

Телефонный разговор завершился, женщина положила трубку, еще не понимая, что совершила большую ошибку. Тут же раздался следующий звонок – на этот раз голос в трубке был менее приветлив.

«Звонящий представился сотрудником ФСБ и сообщил, что женщина в предыдущем разговоре передала данные мошенникам, теперь они пытаются списать с ее счетов 200 тысяч рублей и перевести их на счета террористов. Он стал говорить, что дома у нее якобы находится оружие и скоро к ней придут следователи с обыском. Так он запугивал ее сутки. 11-го числа в час ночи мошенник убедил ее выйти на улицу и взять с собой накопления – почти 3 миллиона рублей. Эту сумму нужно было передать курьеру мошенников», – объяснил Радис Юсупов.

Затем женщину стали убеждать, что деньги, которые хранятся у нее на счетах, тоже в опасности. Ее уговорили снять еще 350 тысяч рублей и перевести их на счет мошенников через банкомат. Жертва выполнила все, что ей сказали, и потеряла все свои деньги. Только потом она поняла, что ее обманули.

Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками кол-центре в Бердянске. Преступники звонили россиянам под видом сотрудников службы безопасности разных банков и выманивали деньги Фото: © РИА Новости

65-летний казанец повелся на фейковый аккаунт заместителя генерального директора предприятия, где он раньше работал

89-летняя жительница Татарстана поверила, что говорит по телефону с полицейским.

«16 января ей на домашний телефон позвонил якобы подполковник полиции. Он назвал все ее данные: фамилию, имя, дату рождения. Начал запугивать ее, что она является пособницей террористов на Украине, что она спонсирует их деятельность и что нужно проверить все ее деньги на предмет фальсификации. Женщина поверила мошенникам и передала через курьера 223 тысячи рублей», – рассказывает сотрудник МВД.

65-летний казанец повелся на фейковый аккаунт в мессенджере. Ему пришло сообщение от якобы заместителя генерального директора предприятия, где он раньше работал. Лженачальник сообщил: «У нас произошло ЧП. Никому об этом не говори. С тобой по этому поводу свяжется сотрудник ФСБ».

«Уже через пять минут мужчине позвонил незнакомец, рассказал, что его данные были украдены и на него сейчас оформляются кредиты. Лжесотрудник ФСБ сказал, что мужчине будут звонить из Центробанка. В таких схемах обмана к разговору подключаются якобы сотрудники разных структур, то есть происходит давление с нескольких сторон», – добавил Радис Юсупов.

Мужчине долгое время внушали, что он замешан в преступлении и, чтобы избежать ответственности, он должен помочь поймать мошенников. Ему предложили придумать кодовое слово. Он придумал: «Ромашка».

«Лжесотрудники Центробанка объяснили, что ему нужно выполнить все указания якобы сотрудников ФСБ, иначе все его счета будут заморожены и он потеряет все деньги. Мужчина послушно выполнил все: он съездил в банк, при снятии наличных говорил то, что ему говорили мошенники. Он убедил сотрудников банка, что снимает деньги на покупку квартиры и не находится под действием мошенников. После банка он отправился к своему дому, где его уже ждал курьер, который назвал то самое кодовое слово “ромашка”. Мужчина решил, что перед ним инкассатор из ФСБ, и передал ему 2,3 миллиона рублей», – рассказал сотрудник МВД.

Мужчина вернулся домой. Он надеялся, что его оставят в покое, но ему снова начали звонить, угрожать и требовать оформить новые кредиты. Тогда он стал сомневаться и спрашивать совета у друзей, которые объяснили, что он попался на уловки мошенников.

«Незнакомцы, которые якобы из ФСБ, начали говорить, что нужно взять кредит, чтобы погасить другие кредитные заявки, которые оформили мошенники. Мужчина понял, что тут что-то не так, однако на тот момент уже успел отдать 2,3 миллиона рублей», – добавил сотрудник МВД.

Мошенники зомбируют не только своих жертв, но и курьеров, которые забирают деньги у обманутого человека и передают им Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Был случай, мы задержали курьера мошенников, который был уверен, что его наняли в ФСБ»

Мошенники зомбируют не только своих жертв, но и курьеров, которые забирают деньги у обманутого человека и передают им.

«Был случай, мы задержали курьера мошенников, который был уверен, что его наняли в ФСБ. Он забирал у людей деньги, переводил их на банковские счета и в криптовалюту и думал, что работает на Правительство. В итоге он оказался должен колоссальную сумму – все, что забрал у людей, по решению суда его обязали вернуть», – привел пример сотрудник МВД.

Мошенники изобретательны и каждый раз придумывают новые легенды: то говорят, что человеку пришла посылка, то с налогами нестыковка. Но цель всегда одна и та же – заставить человека поверить, что звонят ему из госорганов, убедить, что нужно спасать сбережения, запугать страшилками про уголовное преследование.

«Если человек, которого они обманули, живет в деревне, где нет банкоматов, его заставляют сесть в такси и доехать до банкомата либо доехать до определенной точки, где будет ждать курьер. Все время в пути его держат на связи, внушают ему – если он не сделает все, что они говорят, на него заведут уголовное дело, а если он кому-то сообщит о их разговоре – нарушит гостайну. Человеку объясняют, как отвечать на вопросы таксиста, сотрудников банка при снятии наличных и так далее. Человека запугивают, он от ужаса не понимает сам, что делает», – говорит он.

В Мамадыше был случай, когда с женщиной разговаривал сам начальник районного отдела полиции, но она все равно предпочла поверить мошенникам.

«Спустя время после разговора в полицию позвонили из банка и сообщили, что эта женщина пытается снять крупную сумму – больше одного миллиона рублей наличными. Полицейские прибыли на место и стали расспрашивать женщину, не находится ли она сейчас под действием мошенников. Она все отрицала, говорила, что деньги попросил снять сын, а когда полицейские предложили позвонить сыну, она начала говорить, что снимает их для дочери. Только после долгих расспросов она призналась, что общалась с сотрудниками ФСБ. Она до последнего была уверена, что если не снимет деньги и не отдаст их курьеру, их у нее украдут, а на нее заведут уголовное дело», – рассказывает Радис Юсупов.

У большинства сотовых операторов есть услуга защиты от спам-звонков, которая не позволит мошенникам до вас дозвониться Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если сегодня вы не поговорите со своими родственниками, завтра за вас это сделают мошенники»

Человека могут зомбировать несколько дней, недель и даже месяц.

«В момент, когда их жертва должна перевести деньги, они не отпускают ее ни на минуту. Потом дают день-два передохнуть, снова начинают звонить и заново давить: то новая попытка оформить кредит, то еще что-то. Человека вновь начинают убеждать перевести деньги или снять их и передать курьеру. Находятся те, кто во все верит и ведется на эти сказки», – отметил сотрудник МВД.

Чтобы снизить риск, в МВД советуют поговорить со своими родителями, бабушками и дедушками.

«Если сегодня вы не поговорите со своими родственниками, завтра за вас это сделают мошенники. Объясните им, что о любых подозрительных звонках нужно в первую очередь рассказать своим близким и родным. Объясните, что уголовной ответственности за то, что они расскажут, законом не предусмотрено. Также объясните, что полиция никогда не будет привлекать к поимке мошенников граждан, тем более при общении только по телефону или онлайн», – отметил он.

Для защиты от мошенников в МВД Татарстана рекомендуют подключить в своем банке «Сервис второй руки». Благодаря этому прежде, чем снять крупную сумму денег или совершить перевод, доверенное лицо должно будет дать свое одобрение. Человек, который будет выбран доверителем, сможет убедиться, что владелец счета не находится под воздействием мошенников. Также в МФЦ можно оформить самозапрет на кредиты.

В личном кабинете портала «Госуслуги» можно подключить сервис «Доверенный контакт». Человек, который будет выбран помощником, сможет контролировать все операции по смене пароля и подтверждать важные операции.

Также у большинства сотовых операторов есть услуга защиты от спам-звонков, которая не позволит мошенникам до вас дозвониться.

Защиту от мошенников продумали также в Росреестре – там можно оформить запрет на осуществление сделок с недвижимостью.