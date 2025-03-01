Вяльбе – о проведении Чемпионата России по лыжным гонкам в РТ: «Заслужили по праву»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась своим мнением о старте Чемпионата России в Казани. Она отметила, что из-за месячного перерыва в соревнованиях сложно выделить явных фаворитов. Вяльбе также подчеркнула стремительное развитие лыжных гонок в Татарстане, заявив, что регион «заслужил по праву» проведение столь крупного турнира.

«С учетом того, что мы почти месяц не соревновались, мне кажется, еще больший интерес к тому, кто будет здесь фаворитом на каждой гонке. А в целом я рада, что такие большие соревнования проходят в Татарстане, потому что на самом деле стремительно развиваются лыжные гонки в регионе. Конечно, заслужили по праву», – сказала Вяльбе.

Кроме того, глава федерации прокомментировала состоянии Юлии Ступак. Она сообщила, что лыжнице диагностировали синусит, но грипп не подтвердился. Президент Федерации заверила, что в остальном все лидеры сборной Татарстана, включая Александра Большунова, готовы к участию в соревнованиях.

«Все здесь, сегодня с утра видела Сашу [Большунова], спросила: стартуешь? Он говорит: а зачем я тогда сюда приехал? Все хорошо, настроение отличное», – заверила Вяльбе.

Напомним, Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани пройдет с 1 по 9 марта.