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Общество 9 октября 2024 15:54

Заслуженный юрист высказался против расширения рамок самообороны

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Расширять рамки разрешенной самообороны не следует, на сегодня эта конструкция выстроена достаточно. Такое мнение «Татар-информу» выразил заслуженный юрист России Юрий Синельщиков.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал разрешить самооборону в случае незаконного проникновения в жилище, даже если нет угрозы для жизни.

«В последнее время много перестраивали эту статью в Уголовном кодексе, пленум Верховного суда давал разъяснения. Мне кажется, что на сегодня эта конструкция выстроена достаточно, у меня есть большие сомнения, что туда снова следует лезть», – считает Синельщиков.

Он не исключил, что инициаторы данной идеи предложат какие-то доводы, которые смогут убедить юридическое сообщество в целесообразности такой меры.

«Но я очень в этом сомневаюсь», – добавил спикер.

#юристы #уголовные дела #самооборона #закон
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