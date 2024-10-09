Заслуженный юрист высказался против расширения рамок самообороны

Расширять рамки разрешенной самообороны не следует, на сегодня эта конструкция выстроена достаточно. Такое мнение «Татар-информу» выразил заслуженный юрист России Юрий Синельщиков.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал разрешить самооборону в случае незаконного проникновения в жилище, даже если нет угрозы для жизни.

«В последнее время много перестраивали эту статью в Уголовном кодексе, пленум Верховного суда давал разъяснения. Мне кажется, что на сегодня эта конструкция выстроена достаточно, у меня есть большие сомнения, что туда снова следует лезть», – считает Синельщиков.

Он не исключил, что инициаторы данной идеи предложат какие-то доводы, которые смогут убедить юридическое сообщество в целесообразности такой меры.

«Но я очень в этом сомневаюсь», – добавил спикер.