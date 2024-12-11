Заслуженный юрист Татарстана Петрушкин назначен на должность судьи Верховного суда РФ

Совет Федерации назначил заслуженного юриста РТ, заместителя председателя Арбитражного суда Поволжского округа Виталия Петрушкина судьей Верховного суда России, пишет ТАСС.

Ранее он занимал пост судьи Арбитражного суда Поволжского округа. Согласно данным из открытых источников, Виталий Петрушкин родился 6 июля 1968 года. В 1996 году он окончил Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция». В судебной системе Петрушкин работает с 1997 года, стаж работы в должности судьи – 27 лет. В 2015 ему присвоили звание «Заслуженный юрист РТ».

Вместе с Петрушкиным по представлению президента России Владимира Путина на должности судей были назначены Олег Бугаков и Инна Переверзева.

Как ожидается, Олег Бугаков и Инна Переверзева будут работать в судебной коллегии по административным делам, Виталий Петрушкин – в коллегии по гражданским делам.