Заслуженный юрист РФ назвал изменения в правилах авиаперевозок «мини-революцией»

В России с 1 марта начали действовать новые правила авиаперевозок. Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал эти изменения «мини-революцией» в отношениях перевозчика и пассажира.

«Новые правила должны поменять привычные негативные сценарии, которые складывались в российских аэропортах. На первый взгляд, они кажутся чем-то будничным, но на практике это очень серьезные правила взаимодействия перевозчика и пассажира. Не секрет, что прокуратура, транспортная инспекция получали огромное количество жалоб от пассажиров как на правила перевозки ручной клади, так и на игнорирование прав пассажиров вообще как таковых», – сказал он «Татар-информу».

По мнению Соловьева, с введением новых правил соблюдение прав пассажиров выйдет на другой уровень.

«Есть надежда на то, что из бесправного потерпевшего пассажир станет полноправным участником правоотношений по перевозке. Авиакомпаниями пассажир почему-то видится совершенно бесправным доставщиком денег за услугу перевозки. Но при этом со своей стороны делать что-либо комфортное для простых пассажиров авиакомпании не хотели. Делалось все в основном для тех, кто летал бизнес-классом или находился, например, на премиальном уровне программы лояльности. Поэтому, конечно, эти нововведения достаточно серьезные», – подчеркнул он.

Направлять жалобы на нарушение своих прав, в зависимости от их характера, пассажиры могут в Росавиацию, Роспотребнадзор, прокуратуру, Ространснадзор. Если нарушение допустил перевозчик, то обратиться нужно сначала в авиакомпанию, напомнил юрист.

Одна из важных поправок, которая внесена в Федеральные авиационные правила, утвержденные Минтрансом России, четко регламентирует основания для вынужденного отказа от перелета. Подробнее о нововведениях читайте в материале «Татар-информа»: «Отказ от рейса, ручная кладь и рассадка детей: что изменилось в авиаправилах России».