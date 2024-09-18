Заслуженный художник России Праски Витти презентовал в Казани графику по лирике

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась выставка графики и эмалей заслуженного художника России, народного художника Чувашии, «отца поволжского этнофутуризма» Праски Витти. Художник создал графическую серию по мотивам любовной лирики поэтов разных стран и эпох.

Вернисаж привлек так много гостей, что директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева объявила «неограниченный» микрофон для поздравлений и пожеланий художнику. Теплые слова земляки и коллеги-художники соседнего с Чувашией Татарстана сопровождали букетами и символичными подарками, ведь в день открытия выставки Праски Витти встретил свой 88-й день рождения.

«Я за свою долгую жизнь видел огромное количество выставок, но такую выставку, где так тесно связаны литература и художественное искусство, встречаю почти впервые. Читая стихи, можно, оказывается, и картины создавать — произведения изобразительного искусства. Но то, что мы видим, — это не иллюстрация, а графическое художественное прочтение мыслей поэта и изложение этих мыслей с помощью красок и линий. Когда художник видит в твоем произведении нечто свое, которое тебе, автору, неизвестно, это дорогого стоит. Эти картины можно назвать истиной творчества при помощи красок», — сказал народный поэт Республики Татарстан Ренат Харис, чьи строки в одной из графических работ также процитировал Праски Витти.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Праски Витти — псевдоним, под которым далеко за пределами Чувашии стал известен художник-монументалист, живописец, график, иллюстратор и мастер искусства горячей эмали Виталий Петров. Творческое имя художник «собрал» из своего имени и имени своей матери Прасковеи. На вернисаже он признался, что очень сожалеет о том, что из-за страсти к художественному ремеслу рано и очень далеко уехал от матери.

«К сожалению, мама осталась одна. Я очень сожалею, что мало жил с мамой. Но вернулся [на родину] я уже со званиями, с определенным авторитетом художника. Зная, что нужен моему народу. Не все из-за хлеба, из-за вкусного вина, обучившись в академии, должны оставаться в Санкт-Петербурге, ехать в Париж — я вернулся домой. Быть рядом с людьми, рядом с народом, который уходит с лица земли, разбегается, бросая свои семьи, но я держусь. То, что я делаю, я называю арьергардным искусством, чтобы, когда моего народа не будет, никто не сказал, что этот народ исчез от того, что у него не было художников, они не умели петь, они не умели танцевать... Нет, были другие причины. И были [у чувашского народа] художники! На своих картинах как я разодел мой народ! И этим я оправдываю всё, потому что я люблю свой народ, я всё знаю о нем. Творческое наследие человека громадно, язык уникален, и мы за совершенно короткое время, за одно поколение, показали миру, что мы можем обучиться рисовать, преподавать, соревноваться и получать премии. У меня есть международная премия, полученная в Барселоне, где были также Пикассо, Дали, Гауди, Миро. Получить там премию, поверьте мне, греет — это получил мой народ», — подчеркнул Виталий Петров.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выставка разместилась на втором этаже Галереи современного искусства, в зале «Графком». Новую графическую серию «Любовная лирика великих поэтов» художник дополнил несколькими произведениями эмальерного искусства. Подчеркивая вневременную и наднациональную силу любви, Праски Витти соединил на всех листах серии строфы из стихотворений и песен с визуальными образами, возникшими в его мышлении.

«Монументалист по своей профессии обязан хорошо компоновать, потому что [знает, что] его рисунок [будет находиться] в пространстве с архитектурой, в интерьере, в экстерьере, на вогнутых поверхностях и так далее. Когда я читаю, мой опыт работы в монументальном искусстве, конечно, меня вместе с этими строками и мыслями, наполненными страстью, заводит в композиционное решение», — объ яснил художник появление в его творчестве графической серии «Любовная лирика великих поэтов».

Цитирует Праски Витти строки древних греков, классиков персидской поэзии, чувашские народные песни, поэзию русских, мордовских, удмуртских и татарских авторов XX века. Отдельная стена выставочного зала отведена под графику со строками родной для художника чувашской поэзии.

За свою богатую и активную творческую жизнь выпускник Ленинградского художественно-промышленного училища имени Мухиной (ныне Академия Штиглица) стал автором мозаик, витражей, росписей, сграффито в Московской и Самарской областях, Удмуртии, Пермском крае. Его называют основоположником современного визуального кода чувашского народа и чувашской культуры, сформировавшим аутентичный и узнаваемый в мировом масштабе стиль чувашского изобразительного искусства. На международном уровне Праски Витти — титулованный эмальер, автор сложных произведений на металле в технике горячей эмали. В Татарстане же художник много раз участвовал в симпозиумах художников тюркских народов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Для меня сегодняшний праздничный день является высшим вдохновением. Я рад сегодня видеть здесь художников, с которыми я многие-многие годы вместе работаю, вместе вдохновляюсь, и мы восторженно следим за успехами друг друга. Проект „Кочующие свитки” Альфии Ильясовой (Саргин) обошли мир, и туда вновь и вновь вливаются новые художники. Я формировался как художник среди отборных моих друзей — и художественного училища, и „Мухинки”. Это были люди удивительные: не сквернословили, ничего не пропадало, не было зависти, но было единение и обогащение внутреннего чувства, что есть культура, есть искусство, есть вдохновение человека, и это вдохновение может выразиться твоим продуктом. Я работал долго и много как монументалист. Я безумное количество времени потратил на общественную работу Союза художников СССР — я был член правления. С ума сойти — моими друзьями были Борис Тальберг, Юрий Королев, Иван Николаев, Вадим Кулаков, Андрей Васнецов! Васнецов у нас стихи читал за нашим столом… Они мне говорили: „Виталий, в Москве 5,5 тыс. членов Союза художников, но мы тебя знаем по имени”. Я жил этим, это мне нравилось», — сказал Праски Витти.

«Любовная лирика великих поэтов» в художественной интерпретации Праски Витти будет доступна до 3 ноября.