Заслуженный химик Татарстана Кадиминур Шайдуллин отмечает 70-летний юбилей

Сегодня отмечает 70-летие заслуженный химик Татарстана, более 50 лет отдавший работе в химической промышленности республики, Кадиминур Шайдуллин.

Кадиминур Шайдуллин Фото: страница К.Шайдуллина в соцсети «Одноклассники»

Кадиминур Шарипзянович Шайдуллин родился 11 ноября 1952 года в деревне Щербень Аксубаевского района ТАССР. После окончания школы поступил в Казанский химико-технологический институт. В 1981 году защитил диссертацию, став кандидатом химических наук. Несколько лет преподавал на кафедре физико-химии полимеров.

С 1994 года работает на АО «Татнефтехиминвест-холдинг» — с первого дня основания предприятия.

Кадиминур Шайдуллин проработал в химической промышленности около 50 лет. Прошел путь от аппаратчика до генерального директора совместного предприятия. В настяощее время является управляющим делами АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

В 2002 году ему присвоено звание «Заслуженный химик Республики Татарстан». За большой вклад в развитие нефтегазохимического комплекса республики и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».