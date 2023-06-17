Заслуженный врач РТ: Нынешние студенты-медики не знают, кем хотят стать

Современные студенты-медики часто не знают, кем хотят стать после окончания вуза. Об этом заявил заслуженный врач РТ Дмитрий Красильников, заведующий кафедрой хирургических болезней Казанского государственного медицинского университета и главный хирург Республиканской клинической больницы в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Я всегда говорю первокурсникам, что они должны выбрать, кем хотят стать, уже на курсе 3-м или 4-м. И ходить на дежурства в больницу, овладевать навыками, необходимыми для этой специализации. Но в итоге к нам на аттестацию приходят студенты 6-го курса, которые не знают, кем хотят стать, и не могут ответить на этот вопрос», — констатировал врач.

Окончивший Казанский медицинский институт в 1972 году специалист убежден в том, что сейчас среди студентов-медиков «становится всё меньше» «фанатов», подобных представителям его поколения. К тому же, по его мнению, тогда был совершенно иной уровень подготовки, было меньше учащихся и «работали светила хирургии».

Дело в том, что, по словам Красильникова, те студенты, которые не хотят в дальнейшем совершенствоваться в рамках какой-либо специальности, после окончания вуза «проходят аккредитацию и становятся врачами, которые могут работать в поликлиниках».

«Я этому всегда возмущаюсь. Как можно человека чуть ли не со школьной скамьи отправлять в поликлинику вести самостоятельно прием?» — не удержался в связи с этим заслуженный врач РТ от риторического вопроса.