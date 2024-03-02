Заслуженный врач РТ: Ничего плохого в близорукости самой по себе нет

В самой по себе близорукости, тем более небольшой, нет ничего плохого, уверена заслуженный врач Татарстана, офтальмолог Елена Жиденко. Однако главный вред миопии заключается в ее последствиях, прежде всего дистрофических изменениях, которые происходят на сетчатке.

«Мы, офтальмологи, боимся именно дегенеративных патологических проявлений миопии, таких как разрывы и отслойка сетчатки, которые влекут за собой серьезные проблемы», — заявила специалист в интервью для «Татарстан-24».

Она напомнила, что сейчас проводится множество операций, так как растет количество пациентов с проблемами зрения. Однако операции не всегда могут обеспечить идеальное зрение.

«Плоха не столько миопическая рефракция, сколько ее последствия и осложнения. А значит мы, офтальмологи, утверждали и будем утверждать, что близорукость — это плохо, и с ней надо бороться. Дегенеративные виды близорукости — это зло», — подчеркнула Жиденко.

По ее словам, глазные заболевания давно перестали быть уделом пожилых пациентов — молодых среди больных стало не меньше.