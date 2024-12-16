Заслуженный врач РТ Наиля Фатхуллина скончалась на 68-м году жизни

Сегодня, 16 декабря, на 68-м году жизни скончалась ветеран санитарно-эпидемиологической службы Татарстана, заслуженный врач РТ Наиля Фатхуллина, занимавшая более 16 лет должность заместителя главного государственного санитарного врача республики.

Ушла из жизни специалист высокого профессионального уровня, талантливый санитарный врач, руководитель, посвятивший более 30 лет своей трудовой деятельности санитарно-эпидемиологической службе и делу охраны здоровья населения республики.

Наиля Фатхуллина в 1982 году окончила Казанский государственный медицинский институт им. С.В.Курашова и в сентябре того же года поступила на работу санитарным врачом в отделение коммунальной гигиены Республиканской санэпидстанции. С 1986 года Наиля Фатхуллина возглавляла подразделение по коммунальной гигиене сначала Республиканской санэпидстанции, а затем Госкомитета санэпиднадзора РТ.

С 1996 года она занимала должность заместителя председателя Госкомитета санэпиднадзора Татарстана. В 2001 году ее назначили заместителем главврача Центра госсанэпиднадзора РТ; с 2005 по 2012 годы – работала в должности заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по республике.

После увольнения с государственной службы Наиля Фатхуллина возглавляла Совет ветеранов санитарно-эпидемиологической службы Республики Татарстан.

За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд Наиля Фатхуллина была награждена Благодарностью и Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», медалью РТ «За доблестный труд».

Прощание с покойной состоится завтра во вторник 17 декабря в 11.00 по адресу Казань, Мечеть Казан Нуры, улица Фатыха Амирхана 3 к2.