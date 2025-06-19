Заслуженный учитель РФ Снегуров поделился советами, как выбрать вуз для поступления

При выборе вуза нужно, в первую очередь, обратить внимание на свои стремления к самореализации. Об этом «Татар-информу» сообщил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Не смотрите на то, что в тот или иной вуз нужно меньше баллов набрать, не смотрите на убеждения родителей или на другие факторы. Нужно помнить о том, что с верного шага может начаться ваша самореализация, а с неверного шага – не состояться. Да, постарайтесь взвесить все факторы, но опираться нужно на свои интересы и тяготения. Например, многим хочется поступить в театральный институт. И да, там большой конкурс, и нет знакомств, но тем не менее, хотя бы попробовать, пойти на встречу своему стремлению нужно», – рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что именно от этой попытки во многом зависит сценарий жизни.

«Я знаю, что многие сожалеют о том, что выбрали для поступления вуз под воздействием каких-то обстоятельств. Например, поступил в технологический институт, хотя хотел быть моряком. Да, жизнь может сложиться по-разному, но отказываться от попытки собственной самореализации, на мой взгляд, очень больно», – сказал Снегуров.

Заслуженный учитель отметил, что сейчас у выпускников школ есть идеальное время, чтобы прислушаться к себе.

«Ощутить свое призвание, услышать его голос и дать ему ход, хотя бы на уровне попытки», – резюмировал он.