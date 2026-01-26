Заслуженный учитель РФ: запрет ГДЗ не решит проблему списывания

Запрет на распространение готовых решений домашних заданий и заданий Всероссийской олимпиады школьников в интернете и соцсетях не сможет решить проблему списывания. Об этом сообщил заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург.

По его словам, сама идея запрета изначально выглядит нереалистичной, поскольку интернет давно стал открытым пространством, а технически полностью перекрыть доступ к информации невозможно.

«Никакого смысла я не вижу с самого начала. Мы живем в стеклянном мире: есть интернет, есть телеграм-каналы, и все равно это все будет доступно», – отметил эксперт в беседе с «Радио 1».

Даже если часть сайтов будет закрыта, останутся способы обхода ограничений, подчеркнул Ямбург. Он также отметил, что в современной реальности запреты устаревают еще до их принятия, поскольку искусственный интеллект способен за считанные секунды решить практически любую школьную задачу.

Сегодня школьнику не нужно искать готовый ответ – достаточно задать вопрос нейросети, отметил академик. Он подчеркнул, что школа и государство должны учитывать новую реальность, а не делать вид, что ее не существует. Более того, ИИ уже становится рабочим инструментом не только для учеников, но и для самих педагогов.

Напомним, ранее Минпросвещения России подготовило законопроект, который предлагает запретить распространение в интернете и соцсетях готовых решений домашних заданий из школьных учебников, а также заданий Всероссийской олимпиады школьников.