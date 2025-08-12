Заслуженный учитель Снегуров высказался против отмены домашних заданий в школах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отменять выполнение домашней работы для школьников нельзя. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможность отмены домашнего задания в школах из-за чрезмерной перегруженности учеников.

«К этому вопросу мы неоднократно возвращались чуть ли не каждый год. Скоро 1 сентября, и это будут обсуждать еще чаще. Любая домашняя работа из школы должна быть умеренной и не сильно нагружать ребенка. Задания должны даваться по возможностям детей и в соответствии с их возрастом. Цель домашних заданий — закрепить полученные знания из школы, а не перегружать детей», — подчеркнул Снегуров.

Эксперт отметил, что требования к домашнему заданию должны исходить из типа учебного заведения, общего понимания дисциплин учеников, их склада ума.

«Кому-то легко выучить стих, кому-то легче решить задачу. Каждый делает какое-нибудь дело за 10-15 минут, а кто-то – за 1-1,5 часа. Стоит учесть подготовку учеников к урокам, учитывать и их возраст», — считает педагог.

Учителям важно давать адекватные домашние задания, которые бы не заняли много времени в выполнении и которые ребенок бы смог выполнить сам, без помощи родителей, бабушек-дедушек или друзей, заключил заслуженный учитель России.