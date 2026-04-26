Заслуженный учитель РФ Снегуров: отмена домашних заданий из-за ИИ создаст дополнительные трудности

Возможная отмена домашних заданий из-за применения школьниками нейросетей не решает назревших проблем, но способна создать дополнительные трудности, заявил «Абзацу» заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Преподаватель пояснил, что домашний формат обучения направлен на закрепление полученных в классе знаний. Если школьник использует искусственный интеллект, не перекладывая на технологии всю ответственность, их применение не должно вызывать беспокойства. Отмена домашних заданий может негативно сказаться на обучении отличников, поскольку они используют нейросети для творчества, объяснил Снегуров.

Он отметил, что если ребенок на каком-то этапе пользуется помощью нейросетей, это приемлемо. Но если ИИ делает все за ребенка, теряется смысл обучения. Кроме того, современный искусственный интеллект не достиг уровня, чтобы писать за ребенка от руки или учить за него стихотворения. Те, кто не выполнял домашние задания и раньше, их и прежде не делали, а мотивированные дети добросовестно выполняют, ставят опыты в домашних условиях и рисуют с применением нейросетей, добавил учитель.

Более действенными методами повышения качества обучения могли бы стать индивидуальный подход к каждому ученику и включение в образовательную программу творческих задач, уточнил Снегуров. От формата с избыточной нагрузкой педагог призвал избавляться.

Снегуров подчеркнул, что домашнее задание – в любой форме (проекта, упражнений, задач, рисунка, таблиц) – является необходимой составляющей педагогического процесса. Если можно обойтись без домашних заданий, то следующим шагом можно обойтись и без уроков, и без учителей. Он заявил, что против такого направления. Домашние задания, не угнетающие ребенка, не превращающие его в невольника, не требующие привлечения семьи и репетиторов, нужны, но для этого требуется обдуманный подход.