Заслуженный учитель РФ объяснила, нужно ли школьникам учиться на каникулах

Осенние каникулы могут стать подходящим временем для углубленного изучения отдельных предметов, особенно если ребенок готовится к олимпиадам. Об этом рассказала заслуженный учитель России, преподаватель математики Любовь Баева.

По ее словам, без регулярного повторения школьный материал быстро забывается. За одну-две недели каникул ребенок может утратить значительную часть знаний, которые не успели закрепиться в долгосрочной памяти.

«80% материала, полученного накануне, забывается уже на следующий день. И за одну-две недели каникул, конечно, забудется все, что не сохранилось в долгосрочной памяти. После летних каникул многие дети приходят в школу будто впервые, будто бы и не учились вовсе. Поэтому мы на уроках все повторяем», – сказала учитель в беседе с «Челнинскими известиями».

При этом Баева отметила, что для детей, которые готовятся к олимпиадам, каникулы позволяют полностью сосредоточиться на одном предмете, поскольку в этот период нет нагрузки по другим дисциплинам.

«Я работаю с олимпиадниками, и каникулы для нас – лучшее время для занятий математикой, когда нет никаких других предметов и ничего не отвлекает. Это полное погружение в предмет. Есть даже специальные курсы, где, например, бывает трехдневное или более длительное погружение в учебный процесс», – подчеркнула она.