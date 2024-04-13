Заслуженный тренер РФ рассказала, что думает о спортсменах, которые поедут на Олимпиаду

Российским спортсменам, которые приняли решение принять участие в Олимпийских играх в Париже, предстоит пройти отбор. Его «страшные» условия не позволят большинству из них пройти, уверена заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.

«Я поддерживаю позицию главы нашего государства, он сказал, что спортсмены сами должны решать. К тому же, даже если спортсмен решился, ему предстоит пройти отбор. А сегодня те страшные условия отбора могут не позволить большинству из них пройти. Сама бы я не поехала», — рассказала она в интервью для «Татарстан-24».

Павлова отметила, что выступление без флага и гимна не рушит мечты спортсменов, ведь завоеванные медали и рекорды останутся с ними. К тому же государство поддерживает атлетов — все участники сборных получают стипендии и надбавки.

Рассказала она и о международных событиях, которые проводятся в России.

«Сегодня разрабатываются несколько очень интересных мультиспортивных событий: Игры БРИКС в Казани, „Игры дружбы“ в Москве и Екатеринбурге. Медали на „Играх дружбы“ будут из чистого золота. За нашими спортсменами все еще с интересом наблюдают», — заметила собеседница издания.

По ее мнению, отмена выступлений россиян негативно влияет на международный спорт в целом. Ведь во многих видах именно наши спортсмены считаются «законодателями мод».

«Олимпийские игры они не заменят, да и у организаторов нет такой цели, но поднять накал спортивной борьбы, показать Россию будущим поколениям, у них получится», — высказалась Павлова об Играх БРИКС и «Играх дружбы».