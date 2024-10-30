Член общественной палаты РФ Павлова вручила значки ГТО детям из Лисичанска и Рубежного

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Член Общественной палаты Российской Федерации, заслуженный тренер России и посол ГТО Ольга Павлова, посетила Лисичанск и Рубежное с важной миссией — наградить детей, которые прошли летние спортивные сборы от Республики Татарстан в лагере «Форос» в Крыму.

Эти ребята, выполнившие нормативы ГТО, получили заслуженные значки отличия ГТО — золотые, серебряные и бронзовые. Такие награды за спортивные достижения подчеркивают важность поддержания хорошей физической формы и развития здоровой нации.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Республика Татарстан на своем опыте доказала, что спорт является важнейшим компонентом для развития будущего поколения, именно поэтому эти традиции постарались передать юным жителям Лисичанска и Рубежного в летнем лагере.

По словам Ольги Павловой, программа летнего отдыха и спортивной подготовки детей из Лисичанска и Рубежного реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Выбор для этих сборов пал на лагерь «Форос» в Крыму — один из лучших спортивных центров, где созданы отличные условия для занятий физкультурой. Это, несомненно, способствовало успехам детей, которые, несмотря на отсутствие прежних возможностей, выполнили непростые нормативы ГТО и добились значительных результатов.



«Эти ребята — настоящие спортсмены, и благодаря квалифицированным инструкторам и физкультурной базе "Фороса", они смогли завоевать свои медали, преодолевая сложные испытания», — отметила Павлова.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Она добавила, что вручение наград стало символом поддержки и возрождения спортивных традиций в Лисичанске и Рубежном, когда-то известных своим спортивным духом.



Также, города Лисичанск и Рубежное получили переходящие знамена ГТО – награду, которая вручается регионам, активно развивающим физкультурно-оздоровительное движение. Данные знамена — важный символ, отражающий поддержку общественности и государства, а также стремление интегрировать новые территории в спортивную жизнь страны.



«Луганская Народная Республика всегда отличалась своим спортивным характером, и для нас важно возродить это наследие. Сегодня мы вручили 85 знаков отличия ГТО, а еще столько же будут готовы к вручению от Министерства спорта РФ к концу года», — рассказала Ольга Павлова.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Помимо награждения, делегация из Татарстана совместно с куратором Лисичанска и Рубежного Фанилем Аглиуллиным ознакомилась с текущими проектами восстановления социальной инфраструктуры в подшефных Республике Татарстан городах. Особое внимание делегация уделила детской юношеской спортивной школе и детской школе искусств, где стороны обсудили ход ремонтно-восстановительных работ, отметили высокий уровень готовности данных объектов.



«Татарстан возрождает здесь не только спорт, но и духовность. Мы видим, что дети талантливы, они искренне стремятся к успеху и верят в своё будущее», — отметила Ольга Павлова.



Ольга Павлова подчеркнула, что важнейшая ценность Лисичанска и Рубежного — это их жители.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Эти дети, получившие знаки отличия ГТО, — будущее Донбасса. Мы видим заинтересованность и поддержку со стороны общественности, тренеров и детей. Татарстан — спортивный регион, и мы обязательно продолжим оказывать помощь и развивать спортивное направление здесь», – сказала Павлова.