Заслуженный тренер Даренков дал совет родителям школьников перед началом учебного года

Фото: Филиал Российского союза боевых искусств по РТ

Сегодня, 1 сентября, в школы Татарстана пришли более 500 тыс. детей, в том числе около 50 тыс. первоклассников. В республике прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний.

В рамках празднования Дня знаний в казанской школе №98 к учителям, родителям и учащимся обратились почетные гости: руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ, заслуженный тренер РТ Александр Даренков и депутат Казанской городской Думы Айдар Абдулхаков.

В своем выступлении Александр Даренков подчеркнул уникальность и индивидуальность каждого ребенка и дал совет родителям перед началом учебного года: «Наши дети по-настоящему уникальны, прошу вас относится с легкостью, с пониманием, без нервов к результатам учебы ваших сыновей и дочерей!»

Он поздравил школьников от имени спортивной общественности России и пригласил на занятия в спортивные секции, а также вручил почетную грамоту Министерства спорта РТ директору школы Айгуль Авзаловой.

«Обязательно приобщайте ребенка к физической культуре и спорту, это поможет не только стать здоровым и сильным, но хорошо переносить умственную нагрузку и правильно психологически расслабляться. И никаких скандалов из-за оценок, оценку можно исправить или новую получить, а стресс у ребенка даст последствия, в наше время дети очень ранимы!» – также призвал спикер.