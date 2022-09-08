Заслуженному строителю России и Татарстана Азату Валиеву вручили памятный знак Тукая

Заслуженный строитель России, Москвы и Татарстана Азат Валиев награжден памятным знаком, изготовленным по заказу Полпредства Татарстана к 135-летию Габдуллы Тукая. Награду ему присвоили за достижения в работе, в том числе за помощь в установке памятника поэту. Памятный знак Валиеву вручил зампремьера Татарстана-полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Монумент великому татарскому поэту установлен в сквере на Новокузнецкой улицы в Москве в 2011 году. Значительную поддержку оказала компания, которую возглавляет Валиев.

Азат Валиев родился в 1937 году в Нурлатском районе Татарстана. 11 сентября ему исполнится 85 лет.