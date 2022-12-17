Заслуженный экономист РТ назвал три пункта для наиболее выгодных вложений

В текущей ситуации люди должны самостоятельно позаботиться о своих доходах и накоплениях. Куда и как вложиться выгоднее всего и стоит ли торопиться с покупкой нового автомобиля, в интервью «Татарстан 24» рассказал заслуженный экономист Татарстана и России Сергей Никифоров.

Он напомнил, что наиболее устойчивыми вариантами традиционно являются золото, валюта и недвижимость. Однако важно оценить ситуацию и риски, прежде чем совершать какой-либо шаг.

Так, к примеру, доллар уже не является универсальным средством для накоплений. «Такой свободы, которая была год назад, к сожалению, нет. Поэтому доллар перестает сейчас быть универсальным средством накоплений, тем резервом, который очень удобно было иметь — к примеру, накопить определенную сумму доллара к старости и потом спокойно ни о чем не переживать. Теперь этот вариант уже не работает», — объяснил специалист.

Определенные риски существуют и при покупке земли. Так, перед сделкой важно «учитывать, где покупать, для чего, каким образом». Необходимо оценить удаленность, доступность участка с учетом запланированной задачи.

«Если купить землю там, куда и доехать сложно, и построить ничего нельзя, — это будет просто обременение. Если купить там, где можно построить дом или организовать свое хозяйство, — это всегда будет кормить. Недвижимость всегда требует расходов. К тому же государство периодически пугает введением налога на богатых», — подчеркнул он.

В заключение Никифоров рассказал, что с покупкой нового авто сейчас не стоит торопиться. Приобрести его можно лишь в случае необходимости. В противном случае выгоднее будет подождать: в ближайшем будущем авторынок стабилизируется, цены станут более ровными, а выбор моделей расширится. «Думаю, также у нас сильно будет подниматься рынок подержанных машин», — заметил экономист.