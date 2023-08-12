Заслуженный экономист РТ назвал три перспективные для абитуриентов направления

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Заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров назвал три основных направления, которые продолжат оставаться перспективными несмотря на сложную мировую ситуацию и санкции, которые Запад ввел против России.

«Есть базовые вещи. Во-первых, люди всегда будут есть. Во-вторых, на наших просторах всегда актуально транспортное сообщение. В-третьих, у нас не Африка, мы живем в холодном климате. Так что все, что связано с энергетикой, будет тоже актуально», — сказал гость программы «Интервью без галстука», слова которого приводит «Татарстан 24».

Никифоров отметил, что, например, 70% директоров в легкой промышленности выражают готовность заполнить освободившийся после ухода западных брендов рынок, однако им не хватает рабочих рук. Многие предприятия сейчас участвуют в создании целевых классов в школах — которые способствовали бы тому, что выпускники в дальнейшем выберут нужную для этих организаций профессию.