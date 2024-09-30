Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев даст бесплатный концерт в Турции

Фото: © «Татар-информ»

6 октября в Турции состоится концерт заслуженного артиста Татарстана Фирдуса Тямаева. Начало запланировано на 18.00. Концерт, вход на который сделали бесплатным для всех, организует руководитель общества «Татары Антальи» Оксана Назарова.

«У берегов Средиземного моря любимый певец татар Фирдус Тямаев впервые дает свой концерт. Общество татар Антальи в этом году отмечает свое шестилетие. За эти шесть лет наша организация проводила мероприятия с участием заслуженных артистов Татарстана Нурзады, Азата и Алины Каримовых, Фаниса Зиганшина, Марселя Вагизова, Гульназ Султановой, Ильгиза Шайхразиева. На концерт Фирдуса Тямаева приедут жители разных регионов Турции — городов Стамбул, Бодрум, Эскишехир, Конья и других. Фирдуса Тямаева знают во многих странах, его песни объединяют народы», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» Оксана Назарова.

Главной целью концерта является популяризация татарской культуры в Турции.

«На концерт могут прийти все желающие, Фирдус Тямаев споет в этот день бесплатно. Будет возможность в выходной день приехать с семьей, друзьями, близкими и ознакомиться с татарской культурой. Мы приглашаем всех! Планируем сделать прямой эфир с концерта», – сказала собеседник информагентства.

Адрес концертной площадки — Liman, Port Bello Hotel Yani 1/A, Akdeniz Blv., Konyaaltı.

Оксана Назарова также отметила, что в рамках праздника будет организован показ мультфильмов «Татармультфильма». Жители Турции увидят мультфильмы по произведениям Габдуллы Тукая.

Фирдус Тямаев записал видеоприглашение на свой концерт в Турции. «У нас спрашивают, где взять билеты. Нигде брать не надо, концерт бесплатный. Приезжайте с хорошим настроением. Всех жду, до встречи!» — обращается певец к своим поклонникам.

Зиля Мубаракшина