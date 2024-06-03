Заслуженный артист РТ Гайнуллин выступил в Анкаре

Заслуженный артист Татарстана Айдар Гайнуллин выступил в Анкаре с Президентским Симфоническим оркестром Турции. Концерт прошел в зале на 2 тыс. мест, причем все билеты распродали задолго до концерта, поделился музыкант, чьи слова приводит Полпредство РТ.

Вместе с артистом Гайнуллиным выступали Владислав Лаврик (дирижер, трубач), Алексей Вагнер (гитара), Сергей Шамов (ударные), Павел Новиков (флейта) исполнили произведения мировой классики и сочинения самого Айдара Гайнуллина. Турецкая публика восторженно приняла татарскую песню «Күбәләк».

Как сказал директор оркестра Сибель Айхан Байер, это был один из лучших концертов за последние годы. Готовились к нему больше года и благодаря заинтересованности оркестра Турции все трудности были преодолены.

Поддержку концерту оказали Представительство Татарстана в Турции, Торговый дом «Татарстан» и Минкульт Турции.

Полная версия концерта «Айдар Гайнуллин и друзья» будет доступна на Центральном телевидении Турции.

фото: Полпредство РТ