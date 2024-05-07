Заслуженный артист России Галицкий о своем деде-фронтовике: «Война ему часто снилась»

Заслуженный артист России, народный артист Татарстана, лауреат Госпремии РТ им. Тукая, актер КАРБДТ им. В.Качалова Михаил Галицкий присоединился к онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья», приуроченному ко Дню Победы. Он рассказал «Татар-информу» о своих родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне.

Дед Михаила Галицкого – Лаптев Иван Константинович – ушел на фронт в декабре 1941 года. Служил на фронте в числе пехотинцев. Прошел всю войну, был ранен, награжден двумя орденами Славы, а День Победы встретил в Чехии. Большой гордостью Иван Лаптев считал то, что увидел лично советского полководца и государственного деятеля Георгия Жукова, а также одного из первых маршалов Советского Союза Климента Ворошилова.

Фото предоставлено КАРБДТ им. В. Качалова

«Главным трофеем, привезенным им с войны, были швейцарские часы с музыкой. Сам он играл на нескольких музыкальных инструментах, великолепно пел, у нас был настоящий семейный ансамбль. Мои детство и юность прошли рядом с ним, дед был очень близким мне человеком, а я – его любимым внуком. Но о войне он почти никогда мне не рассказывал. Знаю только, что она ему часто снилась – мы просыпались от его криков», – заключил собеседник информагентства.

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.