Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко скончался в 48 лет

Не стало актера театра и кино Юрия Омельченко. Заслуженному артисту Азербайджана было 48 лет, сообщается на портале Кино-театр.ру.

Причина смерти артиста не указана.

Омельченко родился в Баку. С 1997 года являлся актером Азербайджанского театра русской драмы. Принимал участие в съемках фильмов «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун».