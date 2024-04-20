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Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко скончался в 48 лет
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Не стало актера театра и кино Юрия Омельченко. Заслуженному артисту Азербайджана было 48 лет, сообщается на портале Кино-театр.ру.
Причина смерти артиста не указана.
Омельченко родился в Баку. С 1997 года являлся актером Азербайджанского театра русской драмы. Принимал участие в съемках фильмов «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун».
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