Заслуженному татарскому композитору Сайяру Хабибулину исполнился 91 год

Композитору, заслуженному деятелю искусств Республики Татарстан Сайяру Хабибулину сегодня исполнился 91 год. Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ.

Заместитель полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин поздравил музыканта и вручил ему памятный знак, изготовленный к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

Хабибулин написал более 50 мелодий к татарским песням, которые затем пели легендарные татарские артисты, в том числе — Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова, Рафаэль Ильясов.

Знаменитую песню «Эзләдем, бәгърем, сине», визитную карточку композитора, первым исполнил легендарный татарский певец Ильгам Шакиров.

По мнению композитора, именно в исполнении этого артиста композиция звучала именно так, как хотел он сам. Романтичную песню Хабибулин посвятил своей жене Сание ханум, с которой они вместе уже 64 года.

«Вся моя жизнь — в музыке», — объясняет свой жизненный путь композитор.