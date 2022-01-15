Заслуженному татарскому композитору Сайяру Хабибулину исполнился 91 год
Композитору, заслуженному деятелю искусств Республики Татарстан Сайяру Хабибулину сегодня исполнился 91 год. Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ.
Заместитель полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин поздравил музыканта и вручил ему памятный знак, изготовленный к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.
Хабибулин написал более 50 мелодий к татарским песням, которые затем пели легендарные татарские артисты, в том числе — Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова, Рафаэль Ильясов.
Знаменитую песню «Эзләдем, бәгърем, сине», визитную карточку композитора, первым исполнил легендарный татарский певец Ильгам Шакиров.
По мнению композитора, именно в исполнении этого артиста композиция звучала именно так, как хотел он сам. Романтичную песню Хабибулин посвятил своей жене Сание ханум, с которой они вместе уже 64 года.
«Вся моя жизнь — в музыке», — объясняет свой жизненный путь композитор.