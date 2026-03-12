Заслуженному педагогу из Муслюмовского района РТ исполнилось 94 года

Труженику тыла, заслуженному учителю Галимову Мирзануру Миргалимовичу из Муслюмовского района Татарстана сегодня исполнилось 94 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Мирзанур Миргалимович родился 12 марта 1932 года в деревне Митряево Муслюмовского района Татарской АССР. В 1940 году поступил в начальную школу, получил среднее образование. В 1950-1952 годах учился в Елабужском учительском институте. Его студенчество пришлось на тяжелые послевоенные годы, когда промышленность и народное хозяйство страны были в упадке. Упорный труд и большое стремление к знаниям помогали юноше стойко переносить все тягости жизни вдали от родного дома», – рассказали в пресс-службе.

После учебы дипломированного учителя направили преподавать математику в Верхнетабынскую среднюю школу. С 1953 года преподавал физико-математические дисциплины в Мари-Булярской средней школе. С 1957 года преподавал математику детям в родном селе. С 1963 по 1995 год работал директором Митряевской средней школы.

«За самоотверженный труд удостоен звания отличника просвещения РСФСР, заслуженного учителя Татарстана. Его трудовой стаж составил более 40 лет. Мирзанур Миргалимович воспитал сотни учеников, некоторым из них довелось пойти по стопам своего учителя и поступить в педагогические вузы», – отметили в пресс-службе.

Мирзанур Миргалимович и его супруга Люция Саетовна воспитали трех сыновей. В настоящее время сыновья проживают в родном селе.