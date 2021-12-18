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Культура
18 декабря 2021  04:14

Заслуженному артисту Татарстана вручили памятный знак от Полпредства РТ в РФ

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Вице-премьер Республики Татарстан — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил памятный знак к 135-летию Габдуллы Тукая заслуженному артисту Татарстана, баянисту с мировым именем, вокалисту и композитору Айдару Гайнуллину. Об этом рассказали в Полпредстве РТ в Москве. 

Такие памятные награды, изготовленные Полпредством Татарстана, вручаются людям, внесшим большой вклад в сохранение национальных традиций, родного языка и культуры татарского народа. 

Гайнуллин регулярно проводит гастроли в разных странах и пользуется мировой популярностью, но всегда находит время и возможность для сотрудничества с Республикой Татарстан и ее полпредством.

Музыкант родился в Москве в 1981 году. Сейчас он проживает в Берлине. 40-летний артист является обладателем таких почетных наград, как Национальная кинематографическая премия «Ника» и Национальная премия кинопрессы и кинокритики «Белый слон» за музыку к фильму Ивана Вырыпаева «Эйфория». Гайнуллин также победил в номинации «Лучшая музыка к фильму» на XX Открытом всероссийском кинофестивале «Кинотавр» за композицию для кинокартины Ивана Вырыпаева «Кислород».

#музыкант #полпредство рт в москве #Равиль Ахметшин
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