Заслуженная артистка Татарстана из Нурлата финансово поддержит бойцов СВО

Заслуженная артистка Татарстана Сирина Зайнутдинова подготовила концертную программу в поддержку бойцов специальной военной операции.

«Давно уже была такая мысль. Глубоко в сердце запало желание организовать концерт в поддержку наших бойцов. Решила осуществить это желание на родной нурлатской земле во время своего сольного концерта. Среди тех, кто сегодня в сложных условиях стоит на защите Отечества, много и наших земляков, знакомых, близких», — заявила певица.

Концерт состоится 13 декабря в городском Дворце культуры, артистка выступит здесь вместе с ансамблем «Бэйрэм».

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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