Заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова рассказала о несбывшихся мечтах

Редакция сайта ТНВ опубликовала интервью заслуженной артистки Татарстана Ильсии Бадретдиновой, в котором певица поделилась своими несбывшимися мечтами.

К примеру, певица рассказала, что хотела родить дочь, но данному желанию было не суждено сбыться и оно осталось мечтой.

Кроме того, Бадретдинова поведала, что ей не посчастливилось стать чьей-то законной супругой и предстать перед женихом в свадебном платье.