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Заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова рассказала о несбывшихся мечтах
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Редакция сайта ТНВ опубликовала интервью заслуженной артистки Татарстана Ильсии Бадретдиновой, в котором певица поделилась своими несбывшимися мечтами.
К примеру, певица рассказала, что хотела родить дочь, но данному желанию было не суждено сбыться и оно осталось мечтой.
Кроме того, Бадретдинова поведала, что ей не посчастливилось стать чьей-то законной супругой и предстать перед женихом в свадебном платье.
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