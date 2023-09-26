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Руc Тат
Культура 26 сентября 2023 13:50

Заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова рассказала о несбывшихся мечтах

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Редакция сайта ТНВ опубликовала интервью заслуженной артистки Татарстана Ильсии Бадретдиновой, в котором певица поделилась своими несбывшимися мечтами.

К примеру, певица рассказала, что хотела родить дочь, но данному желанию было не суждено сбыться и оно осталось мечтой.

Кроме того, Бадретдинова поведала, что ей не посчастливилось стать чьей-то законной супругой и предстать перед женихом в свадебном платье.

#ильсия бадретдинова #тнв #мечта
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