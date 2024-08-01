Заслуженная артистка РТ Иркэ рассказала о состоянии тяжелораненого на СВО мужа

Информацией о состоянии своего супруга Артура, получившего тяжелое ранение в зоне специальной военной операции (СВО), поделилась Заслуженная артистка РТ Айгуль Миншакирова, выступающая под псевдонимом Иркэ.

Певица рассказала, что ее супруг находится в одном из госпиталей Санкт-Петербурга. Ради встречи с любимым Иркэ совершила ночной перелет в Северную столицу. По ее словам, состояние Артура остается тяжелым и его готовят к серьезной операции. Несмотря на свое состояние супруг певицы не теряет самообладание и даже немного шутит, рассказала певица.

В завершении публикации Иркэ поблагодарила за поддержку родственников, коллег и всех своих поклонников.

Напомним, мужа певицы мобилизовали осенью 2022-го. После подготовки в Казани, Артура направили для прохождения службы в зону СВО. В апреле текущего года супруг Иркэ приезжал домой в очередной отпуск. Об этом певица также рассказывала в соцсетях.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.