«Защитников Родины славим!»: в Казани прошел концерт в честь защитников Отечества

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В культурном центре «Сайдаш» состоялся благотворительный концерт «Защитников Родины славим!», посвященный Году защитника Отечества и приближающемуся 80-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Организаторами мероприятия выступили Государственный Совет Татарстана и казанское отделение партии «Единая Россия» при поддержке благотворительного фонда «Нэфис». Гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники СВО, жены мобилизованных, волонтеры, кадеты и юнармейцы, а также общественные деятели.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

До начала концерта гостей пригласили на тематические выставки. Среди них – экспозиция детских рисунков «Подвиг на СВО» от художественной школы № 5, книжная выставка редких изданий «Литература в годы ВОВ и настоящее время» от детской библиотеки им. Миннуллина, а также трогательная фотовыставка ЗАГСа «Где побеждает любовь» с историями фронтовиков и их послевоенной жизни.

С теплыми словами к участникам мероприятия обратились депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова, секретарь Государственного Совета РТ, член Президиума Регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия» Лилия Маврина, первый заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова, председатель Татарстанского регионального совета сторонников партии «Единая Россия», руководитель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова, Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков, руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт-Милосердие» Алсу Набиева, Секретарь Казанской городской Думы Альбина Рафикова и исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии «Единая Россия» Танзиля Ракова.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

На сцене выступили заслуженные артисты Татарстана и творческие коллективы Казани. В ходе концерта волонтеров и активистов, участвующих в военно-патриотической работе, наградили благодарственными письмами и подарками от Благотворительного фонда «Нэфис».

Как отметила Татьяна Ларионова, «Год защитника Отечества – это возможность поблагодарить каждого, кто в разные времена встал на защиту Родины. Сегодня мы вместе – за Победу и ради мира».