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«Защитники Отечества» в Татарстане внедряют «Умный дом» для ветеранов СВО с инвалидностью
С начала 2024 года фонд «Защитники Отечества» приступил к модернизации жилищ ветеранов специальной военной операции (СВО), имеющих ограничения по здоровью. Программа включает переоборудование и адаптацию квартир и домов для комфортного проживания. Об этом во время подведения итогов действий мер социальной поддержки граждан, участников СВО и их семей рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.
На данный момент адаптация жилья проводится для 31 ветерана СВО с инвалидностью. Уже завершены работы в двух жилых помещениях — в Набережных Челнах и Альметьевске.
«Наша задача — полностью приспособить жилое пространство, — пояснила Удачина. — Это касается спальни, где устанавливаются специальные кровати, мебель и подъемники, кухонных помещений, санузлов. Также мы внедряем систему „Умный дом", обеспечиваем роботами-пылесосами, компьютерной техникой и эргономичным рабочим местом».
Благодаря «Умному дому» ветераны СВО получат возможность дистанционно управлять освещением, электроприборами, водоснабжением и противопожарными датчиками через интернет.
Удачина подчеркнула, что все ветераны в Татарстане, нуждающиеся в подобной адаптации жилья, имеют право на её получение.
Помимо этого, в текущем году фонд «Защитники Отечества» в сотрудничестве с Социальным фондом запустил программу обеспечения ветеранов с ограниченными возможностями бионическими протезами. Их можно приобрести по электронным сертификатам, а если стоимость протеза превышает сумму сертификата, фонд «Защитники Отечества» компенсирует разницу.
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