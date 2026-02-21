«Защитники Отечества» в РТ: Вопрос трудоустройства героев СВО – один из первых

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» ​

Около 75% ветеранов специальной военной операции, вернувшихся в Татарстан, трудоустроены. Об этом сообщила сегодня журналистам руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина на специализированной ярмарке вакансий в Казани.

«Но тем не менее задача по трудоустройству сохраняется. Среди них (тех, кто еще не трудоустроен) есть в том числе ребята с инвалидностью. И, конечно, подбор возможных вариантов трудоустройства, переобучения, профессионального обучения для них тоже представляется очень актуальным», – отметила она.

По данным Удачиной, главная задача фонда «Защитники Отечества» заключается в оказании всестороннего содействия героям СВО после их возвращения домой.

«Мы помогаем им вернуться к мирной жизни. И, конечно, вопрос трудоустройства – один из первых и главных, который возникает перед ними и, соответственно, перед социальными координаторами нашего фонда. Наша задача – оказать содействие, помочь в вопросе трудоустройства», – подчеркнула Удачина.

Специализированная ярмарка вакансий открылась сегодня в Казани в здании Национальной библиотеки РТ для участников специальной военной операции. 17 предприятий на ней предлагают около 3 тыс. вакансий.