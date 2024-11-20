«Защитники Отечества» в Челнах организовали проверку протезов для бойцов СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» организовал проверку конструкций протезов, которые получат участники специальной военной операции. Подобный мониторинг проводится впервые.

Специалисты принимали бойцов в двух зонах — Казанской и Закамской. На проверку протезов прибыли ветераны СВО из Набережных Челнов, Елабуги, Агрыза, Мамадыша. Каждому бойцу уделяли 40-45 минут.

Участник СВО с позывным Танайка из Елабуги уже привык к своему протезу. Сегодня он продемонстрировал, как может управлять им. «Проверяли механизм протеза. Спрашивали, как работает, как что, удобно — не удобно. К жизни вернулся, все нормально, работаю. С помощью протеза все повседневные дела могу делать: кружки, ложки беру, кушаю, все делаю», — рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Протез мужчине дали после ранения, полученного в районе Бахмута. Тогда бойцы удерживали позиции, и враг начал минометный обстрел. Танайка лишился руки. После восстановления и реабилитации боец научился управлять протезом, даже смог достроить дом.

Жена участника СВО Антонина призналась, что вся семья очень рада возвращению папы живым, хотя и с ранением. «Потом мы достроили дом, который начали до спецоперации, он поднял фундамент. В скором времени собираемся туда переезжать», — рассказала Антонина.

Руслан получил ранение в марте этого года. Его и других военнослужащих атаковала «Баба-яга». Мужчина лишился руки, но не оптимизма. Сегодня он пришел без протеза, но смог задать интересующие его вопросы о конструкции.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Спросили, как протезом пользуюсь, как управляю. Я рассказал. Сказали, что почаще нужно носить. Но почаще пока не всегда получается. Обещали сделать еще протезы — рабочий и косметический. Спасибо всем за такие мероприятия», — поблагодарил военный.

На оценку качества конструкций протезов пришли девять ветеранов СВО.

По словам, социального координатора татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Елабужского района Натальи Макароой, фонд заинтересован в том, чтобы ветераны СВО не чувствовали дискомфорт при использовании своих протезов.

«Бойцы должны вести активный образ жизни, — убеждена координатор. — Для этого татарстанский филиал фонда „Защитники Отечества“ впервые организовал для своих подопечных проверку качества протезов. Вместе с ведущими специалистами проведем тщательную оценку состояния протеза, уделяя внимание мастерству его использования».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Техник-протезист из Казани Руслан Богатеев выслушал каждого бойца и учел, что нужно подрегулировать, также дал рекомендации.

«Прежде всего, нам необходимо было понять самостоятельность ношения протезов. Как боец надевает: сам, не сам, с помощью кого-то, что делает по дому, а также может ли самостоятельно, без поддерживающих устройств, подняться, встать, сесть, перешагнуть бордюры», — объяснил он.

При необходимости татарстанским филиалом фонда «Защитники Отечества» будет разработана дальнейшая тактика по подбору и ремонту ТСР.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой